Сотни тысяч тонн цемента в год

Республика выходит на новый уровень в строительстве. Школы, дома культуры, спортивные комплексы и другие объекты возводят один за другим. Близится масштабная перестройка центра Улан-Удэ. Пожалуй, одна из самых значимых фигур стройиндустрии - крупнейшее в Бурятии предприятие по производству цемента. Оно расположено в поселке Каменске. За девять месяцев текущего года ООО «ТимлюйЦемент» отгрузило потребителям 327 тыс. тонн цемента, что на 4% превышает прошлогодние показатели.Как отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Александр Волков, рост объемов производства и продаж продукции объясняется увеличением емкости цементного рынка Бурятии: по итогам девяти месяцев 2023 года она составила 227,5 тыс. тонн цемента, что на 6% превышает показатель января-сентября 2022 года. Спрос на стройматериал вырос как за счет жилищного строительства, так и за счет инфраструктурных проектов с государственным участием. Основной рынок сбыта продукции предприятия – Бурятия и Забайкальский край.Компания предлагает потребителям шесть общестроительных и два специальных вида цемента. Совсем недавно, в июле, предприятие получило сертификат на высокомарочный цемент ЦЕМ 0 52,5Н с повышенными прочностными характеристиками. Завод планирует поставлять его для производства железнодорожных шпал в Забайкальский край.- Высокомарочный цемент используется для возведения крупных и ответственных железобетонных конструкций. Специалистами завода проведена большая работа, подобрана рецептура, чтобы выдерживать параметры качества данного вида цемента, - отметил Александр Волков.Кроме того, на предприятии продолжается модернизация оборудования, а также расширение автопарка. В 2023 году на приобретение спецтехники выделили более 114 млн рублей. С начала года на Тимлюйский цементный завод поступили гидравлический экскаватор, тяжелый бульдозер и два карьерных самосвала. Данная техника занята на разработке второго и третьего рудных тел Таракановского карьера. В апреле приобретены три седельных тягача, два из них в связке с новыми самосвальными полуприцепами задействованы в доставке известняка с карьера на промплощадку.- В начале июня на линию вышел новый цементовоз, использование которого в составе с третьим седельным тягачом улучшает сервис доставки цемента потребителям в разгар строительного сезона. Сразу могу сказать, увидели большую заинтересованность у наших покупателей в полной схеме обслуживания клиента. Произвели, погрузили, мы же выполнили доставку до места потребления. Здесь цифры говорят сами за себя: если за девять месяцев прошлого года объем доставки был 7,5 тыс. тонн, то в этом году за девять месяцев - уже 17 тыс. тонн. В этом направлении видим точку роста, - отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент».В числе масштабных инвестиционных проектов, реализуемых на заводе сегодня- техническое перевооружение дробильно-сортировочной фабрики цеха «Горный». Уже приобретено дробильное оборудование, начато проектирование.Конечно, достижение таких показателей было бы невозможно без сплоченного коллектива завода. Сейчас на предприятии трудятся порядка 700 человек. Средний возраст сотрудников – 41 год. Интересно то, что за 70-летнюю историю (а нынешний год для Тимлюйского цементного завода юбилейный) на предприятии сложилось 35 династий «цементников», общий стаж работы некоторых превышает 200 лет!- Высоких показателей достигает наша большая команда профессионалов. Могу сказать, что за последние два-три года мы привлекли немало специалистов не только из Каменска, но и со всего Кабанского района. Для организации доставки персонала приобретены автобусы. Сейчас порядка 160 сотрудников пользуются транспортом, все они проживают в Селенгинске, Кабанске и других населенных пунктах, – отметил Александр Волков.На Тимлюйском цементном заводе большая часть оборудования автоматизирована. Своевременно выполняется программа ремонтов и техобслуживания. На эти цели в 2023 году планируется направить свыше 600 млн рублей.- Мы обеспечили бесперебойное функционирование каждого подразделения и отработали строительный сезон 2023 года успешно. Уверен, в следующем году завод продолжит поставлять строителям Дальнего Востока и Сибири высококачественный цемент, - подчеркнул Александр Волков.Фото: «Номер один»