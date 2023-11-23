Медицинские наконечники Улан-Удэнского приборостроительного объединения вошли в список «100 лучших товаров России»

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) стало дипломантом Всероссийского государственного конкурса «100 Лучших товаров России». Разработка полимерных нестерильных наконечников к пипеточным дозаторам, которые предприятие создало в рамках импортозамещения, получила награды в номинации «Продукция производственно-технического назначения» и в специальной номинации «Новинка».Торжественная церемония награждения участников федерального конкурса «100 Лучших товаров России» состоялась 21 ноября. Лауреатами и дипломантами стали 15 предприятий и предпринимателей региона в различных номинациях. Награды вручал глава Бурятии Алексей Цыденов.Наконечники для дозаторов – расходный медицинский материал, широко используемый в системах диагностики. Помимо проведения медицинских анализов, наконечники востребованы ветеринарными, химическими лабораториями и исследовательскими центрами.«Наше предприятие работает не то, чтобы над импортозамещением. Мы работаем над импортоопережением. Предприятие осваивает новые виды продукции, выпускает высокотехнологичные изделия, развивается семимильными темпами. Очень значимо, что это происходит благодаря мерам государственной поддержки. Как результат, наши наконечники востребованы и известны далеко за пределами региона. Это подтверждают и сегодняшние награды, награды конкурса «100 Лучших товаров России», — отметил генеральный директор Улан-Удэнского приборостроительного объединения Владимир Лучников.Также в рамках конкурса заместитель начальника цеха медицинских изделий по технической части Улан-Удэнского приборостроительного объединения Андрей Лизунов был удостоен знака «Отличник качества».Фото: Минпромторг Бурятии