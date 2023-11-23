Экономика и бизнес 23.11.2023 в 11:53

Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар

Он посвящен основам правовой грамотности
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар
Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар «Основы правовой грамотности: требования к организации предпринимательской деятельности». Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Спикером мероприятия выступит Елена Макарова, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, предприниматель, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».

Актуальность рассмотрения темы вызвана тем, что российское законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, является достаточно сложным и многие субъекты МСП, а также лица, планирующие осуществлять предпринимательскую деятельность, нуждаются в разъяснениях ряда вопросов, с которыми будут сталкиваться в своей деятельности на регулярной основе. Это вопросы, касающиеся лицензирования, разрешительной документации, необходимости вступления в СРО, сертификации, маркировки и многие другие.

По окончании все участники получат сертификаты в электронном виде.

Семинар состоится 30 ноября.

Регистрация по ссылке.

Организатор проведения мероприятия – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.

Возрастное ограничение: 16+
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