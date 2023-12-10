Экономика и бизнес 10.12.2023 в 15:37

В Бурятии прокуратура возьмется за яйца супермаркетов

В республике проверят производителей и поставщиков куриных яиц на предмет завышения цен
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии прокуратура возьмется за яйца супермаркетов

В Бурятии органы прокуратуры с понедельника начнут массовые проверки производителей, оптовые компании и розничные сети. Об этом сообщил источник в надзорном ведомстве. Проверки инициировал лично генпрокурор Игорь Краснов, сообщается на сайте генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, средняя цена яиц за год увеличилась более чем на 40%.

«По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», 

 - рассказали на сайте.
По данным Росстата, в октябре куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу прошлого года. Так, в 18 регионах их стоимость увеличилась на 1,5–10%, в 52 — на 10,1–20%, а еще в 14 — на 20,1–39,9%. В Бурятии в среднем цены выросли на 20% за 2023 год. Так яйца первой категории выросли в Улан-Удэ со 122 рублей за десяток - до 154 рублей, рост составит около 30%. В районах республики рост был еще большим. Причем все производители и продавцы практически одновременно и на одинаковую величину подняли стоимость яиц.

 В ноябре о проверке повышения цен на яйца сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В конце месяца она разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%.


Фото: Номер один

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