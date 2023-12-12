Для предпринимателей Бурятии проведут семинар

Минпромторг Бурятии приглашает предпринимателей на семинар «Лизинговые операции в бухгалтерском и налоговом учете». Обучающее мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Как пояснили в министерстве, актуальность темы вызвана тем, что бухгалтерский учет претерпевает значительные изменения, связанные с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского учета, максимально приближенные к международным стандартам финансовой отчетности. Многие субъекты МСП для осуществления своей деятельности прибегают к приобретению основных средств с применением лизинга, так как стоимость некоторых машин и оборудования достаточно высока. В процессе бухгалтерского учета лизинга в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» возникают определенные сложности и вопросы, решение которых требует разъяснений.Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Бурятии. По его окончании все участники получат сертификаты в электронном виде.Организатором проведения мероприятия является центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства Бурятии и министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.Возрастное ограничение: 16+