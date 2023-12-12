Экономика и бизнес 12.12.2023 в 13:39

Для предпринимателей Бурятии проведут семинар

Он посвящен лизинговым операциям в бухгалтерском и налоговом учете
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Текст: Иван Иванов
Для предпринимателей Бурятии проведут семинар
Минпромторг Бурятии приглашает предпринимателей на семинар «Лизинговые операции в бухгалтерском и налоговом учете». Обучающее мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как пояснили в министерстве, актуальность темы вызвана тем, что бухгалтерский учет претерпевает значительные изменения, связанные с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского учета, максимально приближенные к международным стандартам финансовой отчетности. Многие субъекты МСП для осуществления своей деятельности прибегают к приобретению основных средств с применением лизинга, так как стоимость некоторых машин и оборудования достаточно высока. В процессе бухгалтерского учета лизинга в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» возникают определенные сложности и вопросы, решение которых требует разъяснений.

Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Бурятии. По его окончании все участники получат сертификаты в электронном виде.

Семинар пройдет 20 декабря. Регистрация по ссылке.

Организатором проведения мероприятия является центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства Бурятии и министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.

Возрастное ограничение: 16+
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