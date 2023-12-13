Экономика и бизнес 13.12.2023 в 12:13

Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар по продажам

Обучающее мероприятие пройдет в рамках национального проекта
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар по продажам
Минпрмторг Бурятии приглашает предпринимателей республики на семинар «Увеличение продаж и управление персоналом». Обучающее мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Мероприятие состоит из двух частей. Первая часть семинара посвящена правильному построению продаж. Предприниматели узнают: как начинать переговоры и задавать нужные вопросы потенциальному клиенту; как заключать больше сделок и продавать свой продукт дороже; как грамотная работа с ценниками увеличит продажи. Вторая часть семинара направлена на практическое внедрение в бизнес следующего ключевого принципа: правильно отобранный работник, снабженный правильной инструкцией и правильным инструментом, при наличии правильного контроля и правильной мотивации – работает хорошо. Совокупность таких работников позволяет говорить о хорошо работающем бизнесе, в котором собственник (руководитель) бизнеса не будет играть роль надсмотрщика и его личное присутствие в бизнесе не является необходимостью.

Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Республике Бурятия. По окончании все участники получат сертификаты в электронном виде.

Семинар состоится 21 декабря. Регистрация по ссылке.

Организатором вебинара является Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Бурятии и Министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.

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