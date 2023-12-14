Бюджет будущего года в Бурятии будет дефицитным

Законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» во втором чтении рассмотрели сегодня в Хурале Бурятии. Его представил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев.В своей речи депутат отметил конструктивную совместную работу над главным финансовым документом республики всех участников бюджетного процесса, которые трудились с момента принятия его в первом чтении.- Комитетом по бюджету, налогам и финансам была проведена большая работа. При подготовке к рассмотрению Народным Хуралом Республики Бурятия проекта закона «О республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» комитетом были организованы рабочие группы по рассмотрению проекта закона. В рабочих группах приняли участие депутаты Народного Хурала, представители прокуратуры, Счетной палаты, министерств и ведомств республики, специалисты комитета и управлений Народного Хурала, - сказал парламентарий.По его словам, ко второму чтению в адрес Народного Хурала поступили поправки от субъектов права законодательной инициативы - правительства и главы РБ, депутатов парламента. Были учтены замечания Счетной палаты и Правового управления Аппарата Народного Хурала.- С учетом поддержанных комитетом поправок изменились параметры республиканского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы республиканского бюджета на 2024 год планируются в сумме 111,6 млрд рублей, расходы в сумме 116,6 млрд рублей и дефицит в размере 5 млрд рублей, - доложил Александр Бардунаев.По традиции фракция КПРФ выступила против принятия проекта республиканского бюджета. От ее имени выступил депутат Виктор Малышенко. Он признал, что ко второму чтению проведена большая работа, дефицит бюджета сократился почти на миллиард. Но при этом, по его словам, доля собственных доходов Бурятии – меньше половины от всего объема. Также он отметил еще несколько моментов, которые не устроили фракцию.Также депутаты обсудили несколько локальных вопросов, после чего приняли главный финансовый документ.Фото: «Номер один»