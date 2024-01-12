В Бурятии налоговики недобрали НДФЛ

Согласно оперативным данным с госпортала «Электронный бюджет», большинство российских регионов показало в 2023 году мощный прирост поступления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) по сравнению с 2022 годом. Бурятия (-6,4%) оказалась второй с конца списка отстающих по подоходному налогу регионов, пропустив вперед себя лишь Ингушетию.Удивительно, но в Бурятии, судя по статистике, зарплаты постоянно растут (в сентябре средняя получка составила 58,8 тыс. рублей, увеличившись за год на 5 тыс. рублей). А ведь НДФЛ напрямую связан с зарплатой. Так почему образовался столь неожиданный провал?По данным РБК, со ссылкой на Счетную палату РФ, высоких темпов прироста зарплат и НДФЛ добились регионы со специализацией на оборонно-промышленном комплексе, отмечая «существенный рост налога на прибыль организаций». А также субъекты РФ, где наблюдались инвестиции в сырьевую сферу. Так, мощно сработали предприятия Забайкалья, где поступление налога на прибыль выросло почти в 2,7 раза.Между тем в Бурятии также активно развивались предприятия ВПК, например Приборостроительное объединение, Улан-Удэнский авиационный завод и др. Тем не менее что-то пошло не так.В 2022 году произошел большой отток населения из Бурятии в центральные и южные регионы страны, а также за границу (США, Израиль, Монголию и др.) в связи с известными событиями, соответственно, «уехали» и зарплаты. Однако, по данным Бурятстата, официально в этот же период из-за миграционного оттока республика потеряла не так масштабно - всего 2,4 тыс. человек. Что не должно было так отразиться на доходах и налогах.- Налог на доходы физлиц очень хорошо собирается, и здесь могут быть только две причины: либо сократились зарплаты, либо закрылись предприятия малого и среднего бизнеса, - говорит специалист в области арбитражного управления Николай Тетерин.По его словам, сокращение кадров, несмотря на имеющееся в целом оживление в промышленном производстве, «идет по нарастающей». Так, например, если в предыдущие годы те же банки и торговые предприятия активно наращивали свое присутствие в Улан-Удэ, то в связи с цифровизацией идет сокращение персонала.На ситуации отразился и уход зарплат в серую зону.- Сегодня большинство продавцов - это молодые женщины, имеющие детей и получающие пособия, поэтому, чтобы не «слететь» с выплат, они требуют, чтобы работодатели официально выплачивали им минимальную зарплату, а все остальное - серым «налом», - говорит предприниматель Баир Будаев.Добавим, что значительная часть продавцов вообще официально нигде не числится. Они либо оформляют уход за пожилыми людьми, либо находятся в статусе безработных (получая пособия). Это явно не способствует росту собираемости подоходного налога.Эксперт Николай Тетерин полагает, что в основе снижения поступления налога лежит отток рабочей силы на вахты, предприятия, расположенные в других регионах.Та же ситуация с военнослужащими и мобилизованными, которые приписаны к воинским частям, разбросанным по многим регионам России, в основном в западных субъектах РФ. Подоходный налог платится, как известно, по месту дислокации воинских частей, и точной информации по данным выплатам в УФНС по РБ не имеют, поскольку эти данные засекречены.В самом УФНС не видят причин для беспокойства.- Год еще не закончился, и есть время для дополнительных поступлений подоходного налога в республике, - сообщили в УФНС по РБ. - Налоговая база в регионе в связи с ростом доходов выросла, и по итогу года ситуация в любом случае выровняется. Также в ведомстве отметили, что в «процентах от расчетных данных пока еще может наблюдаться некоторое снижение, но вот в абсолютных цифрах уже сегодня наблюдается рост поступлений НДФЛ».Как сообщило РБК со ссылкой на данные ФНС, причиной отставания региона по НДФЛ могут быть… крупные разовые поступления 2022 года. Снижение у Бурятии связано с «поступлением в соответствующем периоде 2022 года значительных сумм налога разового характера», отмечала Счетная палата в докладе об исполнении региональных бюджетов за девять месяцев 2023 года.Что это за «разовые поступления», не раскрывается, возможно, это связано с залповыми выплатами супербогатых людей, вдруг решивших встать на налоговый учет в нашем регионе, чтобы поддержать местный бюджет своими налогами. Соответственно, в 2023 году таких выплат могло бы и не быть, что повлекло снижение объемов поступления подоходного налога по сравнению с расчетными.Фото: «Номер один»