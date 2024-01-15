Экономика и бизнес 15.01.2024 в 11:32

В Бурятии готовят к запуску завод по производству масел

Продукцию предприятия планируют экспортировать в Китай
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии готовят к запуску завод по производству масел
Этой весной в Бурятии заработает завод по производству рапсового и льняного масел, сообщили в республиканском Минсельхозе. Его строительство ведется в поселке Медведчиково в Улан-Удэ. Первая очередь производственного комплекса по переработке семян масличных культур уже готова. Построены склады для хранения сырья, установлено высокотехнологичное оборудование для отжима масла, закуплена вся необходимая техника, облагорожена прилегающая территория. В марте после завершения строительства на заводе произведут первую партию рапсового и льняного масел. На сегодня сумма инвестиций составила более 200 млн. рублей.

Реализацией проекта занимается ООО «Альянс+», объединяющее команду восьми единомышленников-сельхозтоваропроизводителей, среди которых действующие растениеводы с большим опытом работы.

- Идея открытия собственного маслозавода пришла после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Мы уже долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж, преимущественно в Китай. Когда мы уже столкнулись с определёнными проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию. В Китае пользуется большим спросом рапсовое и льняные масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур. Общими усилиями мы планируем создать производство полного цикла - самим выращивать рапс и лен, а также овес и ячмень, перерабатывать урожай у себя на заводе и продавать на экспорт масло и сопутствующие продукты - жмых и шрот. На первых порах мы панируем использовать также привозное сырье - рассказал один из акционеров ООО «Альянс+» Сергей Овчинников.

В команду ООО «Альянс+» входят фермеры-растениеводы, которые уже имеют опыт выращивания масличных культур. На полях Мухоршибирского, Джидинского, Бичурского и Тарбагатайского района с этого года начнут выращивать рапс и лен на общей площади 5,5 тыс. га. Вся необходимая техника и семена уже закуплены, приобретены и специфические удобрения для этих культур. Агрономы и механизаторы хозяйств прошли соответствующую переподготовку и ждут начала весенних полевых работ.

Производственная мощность первой очереди завода - до 100 тонн сырья в сутки, появится 30 новых рабочих мест. До конца 2024 года планируется смонтировать и запустить вторую очередь маслозавода, будут установлены силоса и другое оборудование для сушки, очистки и хранения сырья.

- В ООО «Альянс+» проделана большая организационная работа. Предприятие вдохнуло жизнь в ранее пустующие помещения, заново построен целый производственный комплекс, достигнуто соглашение с ОАО «РЖД» о подъездных путях напрямую к заводу. И, в целом это предприятие – яркий пример экспортоориентированного и высокорентабельного производства. Спрос на масличные культуры был всегда, в России есть ряд регионов, успешно выращивающих и реализующих рапс, техническую коноплю, лен, сою в виде масла и сопутствующих высокопротеиновых продуктов для животноводства. Предприятию удалось сформировать свою команду и наметить амбициозные цели в экспортном направлении. Мы всегда рады и приветствуем подобные инициативы, - прокомментировал открытие нового производства глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев.

Предприятие планирует войти в программу «Территория опережающего социально-экономического развития «Бурятия», чтобы воспользоваться дальневосточными преференциями.

Фото: Минсельхоз Бурятии
Теги
сельское хозяйство завод

Все новости

Бурятский оперный начинает год с громкой премьеры
15.01.2024 в 11:45
В Бурятии готовят к запуску завод по производству масел
15.01.2024 в 11:32
Зампред правительства Бурятии опубликовал прощальный пост
15.01.2024 в 11:07
В Улан-Удэ забайкалец обворовал компьютерный клуб, где сам работал
15.01.2024 в 10:53
В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Сотниково
15.01.2024 в 10:44
Молодой военный из Бурятии погиб в ходе спецоперации
15.01.2024 в 10:16
В Бурятии автобус насмерть сбил пешехода
15.01.2024 в 09:48
В Бурятии райбольница задолжала 36 предпринимателям более 5 млн рублей
15.01.2024 в 09:37
Вопрос с разорением гнезд бакланов в Бурятии повис в воздухе
15.01.2024 в 09:23
56-летний мужчина погиб в Бурятии из-за замыкания электроудлинителя
15.01.2024 в 09:07
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Президент России поддержал предпринимательницу из Улан-Удэ
Она предложила расширить одну из льгот для резидентов ТОР
12.01.2024 в 12:10
В Бурятии блэкаут едва не стоил предприятию репутации
Победитель торгов вовремя не подписал контракт из-за сбоев в электроснабжении
12.01.2024 в 09:40
В Бурятии налоговики недобрали НДФЛ
Рабочая сила в республике сменила географическую ориентацию
12.01.2024 в 06:00
В монгольском Замын-Ууд будет создан международный сухой порт
Это расширит перспективы «южного хода» Транссиба и ЖДПП Наушки
11.01.2024 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru