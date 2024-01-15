В Бурятии готовят к запуску завод по производству масел

Этой весной в Бурятии заработает завод по производству рапсового и льняного масел, сообщили в республиканском Минсельхозе. Его строительство ведется в поселке Медведчиково в Улан-Удэ. Первая очередь производственного комплекса по переработке семян масличных культур уже готова. Построены склады для хранения сырья, установлено высокотехнологичное оборудование для отжима масла, закуплена вся необходимая техника, облагорожена прилегающая территория. В марте после завершения строительства на заводе произведут первую партию рапсового и льняного масел. На сегодня сумма инвестиций составила более 200 млн. рублей.Реализацией проекта занимается ООО «Альянс+», объединяющее команду восьми единомышленников-сельхозтоваропроизводителей, среди которых действующие растениеводы с большим опытом работы.- Идея открытия собственного маслозавода пришла после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Мы уже долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж, преимущественно в Китай. Когда мы уже столкнулись с определёнными проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию. В Китае пользуется большим спросом рапсовое и льняные масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур. Общими усилиями мы планируем создать производство полного цикла - самим выращивать рапс и лен, а также овес и ячмень, перерабатывать урожай у себя на заводе и продавать на экспорт масло и сопутствующие продукты - жмых и шрот. На первых порах мы панируем использовать также привозное сырье - рассказал один из акционеров ООО «Альянс+» Сергей Овчинников.В команду ООО «Альянс+» входят фермеры-растениеводы, которые уже имеют опыт выращивания масличных культур. На полях Мухоршибирского, Джидинского, Бичурского и Тарбагатайского района с этого года начнут выращивать рапс и лен на общей площади 5,5 тыс. га. Вся необходимая техника и семена уже закуплены, приобретены и специфические удобрения для этих культур. Агрономы и механизаторы хозяйств прошли соответствующую переподготовку и ждут начала весенних полевых работ.Производственная мощность первой очереди завода - до 100 тонн сырья в сутки, появится 30 новых рабочих мест. До конца 2024 года планируется смонтировать и запустить вторую очередь маслозавода, будут установлены силоса и другое оборудование для сушки, очистки и хранения сырья.- В ООО «Альянс+» проделана большая организационная работа. Предприятие вдохнуло жизнь в ранее пустующие помещения, заново построен целый производственный комплекс, достигнуто соглашение с ОАО «РЖД» о подъездных путях напрямую к заводу. И, в целом это предприятие – яркий пример экспортоориентированного и высокорентабельного производства. Спрос на масличные культуры был всегда, в России есть ряд регионов, успешно выращивающих и реализующих рапс, техническую коноплю, лен, сою в виде масла и сопутствующих высокопротеиновых продуктов для животноводства. Предприятию удалось сформировать свою команду и наметить амбициозные цели в экспортном направлении. Мы всегда рады и приветствуем подобные инициативы, - прокомментировал открытие нового производства глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев.Предприятие планирует войти в программу «Территория опережающего социально-экономического развития «Бурятия», чтобы воспользоваться дальневосточными преференциями.Фото: Минсельхоз Бурятии