Жители Улан-Удэ радуются неожиданному укреплению рубля

В Бурятии бизнес и население позитивно восприняли укрепление рубля, курс которого докатился на прошлой неделе со 100 рублей до 89 за доллар и продолжает двигаться по позитивному сценарию. Особенно рады временному снижению покупатели японских автомобилей – у них падение курса мгновенно отражается на стоимости машин. Цены падают ежедневно, что вызывает у покупателей неподдельный оптимизм. Но как долго продолжится «банкет»?Цикл завоза импортных товаров в Бурятию обычно занимает несколько месяцев. И, если доллар или китайский юань, который привязан к курсу американской валюты, падает, это должно, по идее, приводить к удешевлению товара, поскольку снижаются издержки. Но в России так не бывает: доллар растет и цены растут. Доллар падает, цены и не думают снижать. Единственное и редкое исключение из правил – евро и пошлины. Там все проще: снизился официальный обменный курс и таможня при расчете таможенной пошлины (исчисляемой в евро) тут же его пересчитывает. Тогда счастливый автомобилист при скачках курса может сэкономить несколько десятков тысяч рублей, купив в Японии беспробежную «Тойоту». Именно поэтому на автомобильных рынках Улан-Удэ весть о снижении курса доллара, японской йены и евро к рублю восприняли с энтузиазмом.- После новогодних праздников народ начал активно заказывать машины в Японии на аукционах. Люди сами готовы взять отпуск и ехать за машиной, чтобы перегнать из Владивостока, когда ее привезут, поскольку время доставки автовозом увеличилось из-за растущего спроса, - говорит Александр, торговец подержанными автомобилями. – Пользуясь возможностью, люди вкладываются, поскольку понимают, что укрепление рубля носит временный характер.С тем, что эта тенденция временная, соглашаются и экономисты.- Пока тенденция медленного ослабления доллара к рублю продолжится. Она во многом связана с желанием власти притормозить уровень инфляции, который в 2023 году значительно вырос, что вызвало тревожность у населения, - сообщил экономист Анатолий Масловский. – И до президентских выборов в марте этого года наверняка продолжат использовать рычаги влияния для стабилизации курса рубля.В числе мер таких мер эксперт назвал указ президента страны об ограничениях валютной выручки экспортерами, увеличение ставки Банка России и валютные интервенции.Также на укрепление рубля работает и снижение российского импорта в конце 2023 года, что выровняло платежный баланс.Однако во второй половине 2024 года рубль, скорее всего, вновь начнет ослабевать, поскольку низкий курс позволяет Минфину РФ легче сводить концы с концами, получая больше рублей от нефтегазовых доходов и закрывая бюджетные дыры. Поэтому курс доллара в 100 рублей и выше представляется в 2024 году более реальным, полагают эксперты.Тем не менее многое будет зависеть от продолжения политики санкционного давления со стороны Запада по отношению к российской экономике. Например, недавний, 12-й пакет антироссийских санкций ЕС, включающий запрет на импорт российских алмазов, очень сильно ударит по соседям – по Якутии. Где добывающая алмазы компания «АЛРОСА» обеспечивает 42% собственных доходов этой республики. Подобные отраслевые санкции могут значительно осложнить ситуацию с экономикой практически по всем регионам, что не добавляет уверенности инвесторам и работает против российской валюты.Соответственно, импортеры, поставляющие в Бурятию импортные товары, от бананов и лекарств до электроники, сегодня могут воспринять новый раунд ослабления доллара как возможность покупок валюты. И запустить новый цикл.- Кардинально ничто не поменялось. Да, экономика страны не обвалилась, как предсказывалось в начале 2022 года, благодаря нашему бизнесу, который смог выкрутиться и наладил новые каналы поставок, но насколько эта тенденция устойчива? – спрашивает улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.С падением курса доллара желающих приобрести наличную валюту становится все больше. В Улан-Удэ люди прежде всего обращаются к банкам, выискивая на различных ресурсах самые выгодные курсы покупки долларов (которые порой отличаются на несколько рублей).Правда различается не только курс, но и цвет долларов. Так, их покупатели отмечают, что в Бурятии в банках стали преобладать так называемые «белые доллары», которые выпускались ранее 2010 года. Их не очень охотно берут в странах Юго-Восточной Азии.- В этом году в связи с открытием дополнительных рейсов в Таиланд много наших туристов поехало туда в декабре-январе, соответственно, нужны наличные доллары, ведь наши карты там не принимают, - говорят в пунктах обмена валюты. – А на рынке много старых долларов, а вот новых «синих» (у которых по центру банкнот идет синяя защитная полоса), появившихся на нашем рынке после 2013 года, не так много. Эти 50-100-долларовые банкноты меняют в Таиланде по самому высоком курсу, и неудивительно, что в Улан-Удэ для туристов стоимость «белых» и «синих» долларов может отличаться на один-два рубля. Так что появились «плохие» и «хорошие» доллары.Фото: «Номер один»