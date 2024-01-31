Жителям Бурятии перечислили новые выгодные авиарейсы в 2024 году

В этом году из международного аэропорта «Байкал» будут летать по 15 направлениям. Одно из новых и субсидируемых – «Сочи-Улан-Удэ». При этом, если рейс себя зарекомендует, то авиакомпания рассмотрит и другие направления из Улан-Удэ, сообщили в правительстве республики.

Два прямых рейса в неделю из Улан-Удэ в Сочи авиакомпания «iFly Airlines» будет выполнять по понедельникам и пятницам. В обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. Старт первого рейса намечен на 31 мая 2024 года.



«В прошлом году запустили рейс «Сочи-Чита», а в этом году – «Сочи-Улан-Удэ». Мы уже видим, что продажи ведутся. В дальнейшем, если все пойдет как мы задумали в плане наличия самолетов, технического состояния - продолжим развитие. Возможно, откроем линии «Улан-Удэ-Санкт-Петербург», «Улан-Удэ-Москва». Конечно, это не раньше, чем через год. Пока же две частоты «Улан-Удэ-Сочи» - это хорошее начало»,



- отметил коммерческий директор авиакомпании «iFly Airlines» Андрей Филиппов.



«Я думаю, что это будет максимально комфортно и удобно для наших пассажиров. Отмечу, что нашей главной задачей является развитие инфраструктуры, и сейчас у нас идет строительство нового терминала. В сентябре 2024 года мы планируем ввести терминал в эксплуатацию и начать летать. Так как он будет задействован на внутренних авиалиниях. Этот как раз тот терминал, в котором мы, надеюсь, продолжим сотрудничество и расширение программы с авиакомпанией «iFly Airlines»,



- отметил генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



Летная программа по маршруту «Сочи-Улан-Удэ» продолжится до 10 октября 2024 года. Для перевозок будет использоваться Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономкласса. Время в полете составит около 7 часов.Маршрут «Улан-Удэ-Сочи» субсидируется в рамках постановления правительства России об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета. Воспользоваться субсидией могут граждане льготной категории. К ней относятся пенсионеры, студенты, многодетные семьи, инвалиды. Для них стоимость билета составит 8850 рублей, отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Он также сообщил, что в 2024 году в республиканском бюджете предусмотрены 19,9 млн рублей на софинансирование шести рейсов, выполняемых из Улан-Удэ в Томск, Кызыл, Иркутск, Горно-Алтайск, а также рейсов «Красноярск-Нижнеангарск» и «Красноярск-Таксимо».