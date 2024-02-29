Экономика и бизнес 29.02.2024 в 12:57

В Бурятии население понесло вклады

В статистике Банка России обнаружился аномально высокий прирост депозитов в республике
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии население понесло вклады
Аналитики обнаружили в региональной статистике Банка России аномальный рост банковских депозитов после начала военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Он виднее всего виден в отдаленных регионах и связывается авторами исследования с существенным ростом выплат мобилизованным и контрактникам.
 
Со ссылками на официальные заявления Кремля авторы, как сообщает издание, оценивают численность мобилизованных, «контрактников» и гражданского персонала, чья работа связана с конфликтом, в 1 млн человек, подчеркивая, что это нижняя оценка; сами выплаты — от 195 тыс. руб. в месяц — существенно выше средней зарплаты в РФ (62 тыс. руб.), а перечисления их в обязательном порядке на карты «Мир» делают их заметными в статистике банковского сектора.
 
Тем не менее, годовой прирост депозитов домохозяйств в отдельных субъектах РФ после начала военной операции на 30–50% (это Тува, Бурятия, Чечня, Адыгея, Алтайский край, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Забайкалье) при среднем по РФ показателе ниже 20%, по расчетам авторов, укладывается в исходное предположение.

Фото: «Номер один»
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