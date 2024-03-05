Экономика и бизнес 05.03.2024 в 16:53

Для бурятского бизнеса прошел «Час с торгпредом РФ в Монголии»

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Текст: Иван Иванов
Для бурятского бизнеса прошел «Час с торгпредом РФ в Монголии»
5 марта Центр поддержки экспорта Республики Бурятия при поддержке правительства РБ провел бесплатную онлайн-видеоконференцию «Час с Торгпредом РФ в Монголии». В ней приняли участие более 40 компаний из Дальневосточных регионов (Амурская область, Хабаровский край, Саха Якутия, Сахалинская область, Приморский край и Бурятии).

В ходе конференции обсуждались перспективные направления поставок для российских компаний по экспорту в Монголию, особенности ведения бизнеса в этой стране, вопросы таможенного администрирования и другие. Бизнесмены с Дальнего Востока напрямую могли задать вопросы Торговому представителю РФ в Монголии и получить исчерпывающие ответы.

Если у вас есть вопросы в сфере экспортных поставок в Монголию или другим странам, вы можете обратиться в Центр поддержки экспорта Бурятии, тел. 8-800-303-01-23 (доб. 127), сайт: www.export03.ru.
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