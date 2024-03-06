Экономика и бизнес 06.03.2024 в 11:22
В Бурятии пройдет обучающий семинар «Мерчендайзинг как эффективный способ реализации продукции ремесленников»
Предприниматели узнают, что такое продающий мерчендайзинг и зачем он нужен
Текст: Иван Иванов
Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
В роли экспертов выступят:
- Елена Ушакова - предприниматель с 15-летним стажем, многопрофильный дизайнер, победитель межрегиональных конкурсов выставок, автор мастер-классов и тренингов, эксперт-практик в области ритейла. Руководитель студии авторских проектов «Планировочка» и центра развития и психологии «Планировочка Медиа».
- Анастасия Телешова - практикующий психолог, физиогномик, дизайнер-декоратор, специалист в области колористики и влияния цвета, специалист в области потребительского спроса и увеличению продаж, импульса покупки.
- Во время обучающего семинара предприниматели узнают, что такое продающий мерчендайзинг и зачем он нужен; ознакомятся с правилами оформления своего места и способами расстановки изделий на ярмарках и выставках. Применяя знания, полученные в ходе семинара, предприниматели смогут повысить качество презентации своих изделий и товаров, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма «Мой бизнес».
В семинаре могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):
32.99.8 - Производство изделий народных художественных промыслов.
55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
79.1 - Деятельность туристических агентств и туроператоров.
79.90 – Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
Мероприятие пройдет: 13 марта с 10.00-16.00.
Место проведения: Улан-Удэ, ул. Смолина 65, конференц-зал центра «Мой Бизнес».
Регистрация по ссылке.
Фото: «Номер один»
В роли экспертов выступят:
- Елена Ушакова - предприниматель с 15-летним стажем, многопрофильный дизайнер, победитель межрегиональных конкурсов выставок, автор мастер-классов и тренингов, эксперт-практик в области ритейла. Руководитель студии авторских проектов «Планировочка» и центра развития и психологии «Планировочка Медиа».
- Анастасия Телешова - практикующий психолог, физиогномик, дизайнер-декоратор, специалист в области колористики и влияния цвета, специалист в области потребительского спроса и увеличению продаж, импульса покупки.
- Во время обучающего семинара предприниматели узнают, что такое продающий мерчендайзинг и зачем он нужен; ознакомятся с правилами оформления своего места и способами расстановки изделий на ярмарках и выставках. Применяя знания, полученные в ходе семинара, предприниматели смогут повысить качество презентации своих изделий и товаров, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма «Мой бизнес».
В семинаре могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):
32.99.8 - Производство изделий народных художественных промыслов.
55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
79.1 - Деятельность туристических агентств и туроператоров.
79.90 – Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
Мероприятие пройдет: 13 марта с 10.00-16.00.
Место проведения: Улан-Удэ, ул. Смолина 65, конференц-зал центра «Мой Бизнес».
Регистрация по ссылке.
Фото: «Номер один»