Экономика и бизнес 07.03.2024 в 09:33

«Бурятмяспром» планирует перерабатывать кости

Из них будут делать костную муку и другие виды продукции
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Текст: Андрей Константинов
«Бурятмяспром» планирует перерабатывать кости
6 марта руководство «Бурятмяспрома» презентовало проект по переработке отходов, которые возникают в процессе производства.

- Наш завод ежемесячно выпускает 900 тонн продукции и перед нами всегда стоит задача по утилизации и вывозу костей. Раньше мы отправляли отходы на Ангарский завод, но он закрылся. В поисках вариантов мы ездили в КНР, где побывали на заводах, занимающихся переработкой костей. Из такого сырья они производят желатин и коллаген, а затем продают его по всему миру. Сейчас мы рассматриваем возможность открытия подобного производства на своей базе. Это позволит утилизировать отходы производства с «Бурятмяспрома» и других предприятий Сибири и Дальнего Востока и расширить ассортимент производимой продукции, - рассказал председатель совета директоров ООО «Бурятмяспром» Аламжи Сыренов.

Как сообщили в министерстве экономики республики, реализация проекта позволит создать 5 новых видов продукции. Мясокостная мука используется при производстве кормов для животных и удобрений. Кроме того, в ходе утилизации вырабатывается топленый жир, который используется в производстве бытовой химии и косметики, а также желатин. Предварительная стоимость реализации проекта - 400 млн рублей.

- Проект крупный, работы при его реализации предстоит много. Корпорация по развитию Дальнего Востока рассмотрит возможность предоставления ему резидентства ТОР «Бурятия», Минпром поможет с составлением бизнес-плана и подбором программ поддержки, Фонд регионального развития и Минэкономики возьмут на себя сопровождение, - отметила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

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