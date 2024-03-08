В Бурятии в начале года выдача ипотечных кредитов упала на 62%

Банки в феврале 2024 года выдали ипотеку на 320 млрд рублей, что практически на четверть ниже аналогичного показателя прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании ЦБ. «По предварительным данным, в феврале 2024 года было выдано ИЖК (ипотечных жилищных кредитов — ред.) на сумму около 320 млрд рублей, что практически на четверть ниже показателя годом ранее», — сообщает «РБК» со ссылкой на отчет.Выдача ипотеки по льготным программам в феврале замедлилась после «значительного всплеска во втором полугодии прошлого года», отметил Банк России. По оперативным данным «Дом.РФ», на которые ссылается ЦБ, в феврале по льготным программам было выдано около 213 млрд рублей (почти 66,6% от общего объема). Это вдвое ниже среднего значения за аналогичный период июля — декабря 2023 года (около 550 млрд рублей). При этом результат этого февраля оказался немного выше февраля 2023 года — тогда россияне по льготным программам оформили ипотеку на 210 млрд рублей.В Бурятии в январе 2024 года число выданных индивидуальных жилищных кредитов по данным ЦБ упало с 6380 — до 2403 штук — на 62%.Правда, на это влияет и сезонный фактор — в январе традиционно люди интересуются ипотекой поменьше.В феврале выдачи кредитов по предварительным данным несколько оживились, но пока еще не дотягивают до прошлогодних показателей.С конца 2023 года в России ужесточились правила выдачи ипотеки по льготным программам. В частности, снизился максимальный размер кредита по льготной ипотеке на новостройки для всех регионов, включая столичные, до 6 млн руб. Ранее для этих регионов сумма была в два раза выше — 12 млн руб. Кроме того, первоначальный взнос по программе повышен с 20% до 30%. Одновременно с этим банкам снизили размер компенсаций по льготным программам.Фото: «Номер один».