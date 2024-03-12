Туристические компании Бурятии встретились с бизнесменами из Китая

С 11 по 16 марта 2024 года Центром поддержки экспорта Республики Бурятия организована деловая поездка для предпринимателей туристической отрасли республики в Пекин (КНР). Мероприятие проходит при поддержке правительства РБ, посольства Российской Федерации, Торгового представительства РФ в КНР, Российского культурного центра в Пекине.Делегация представителей Республики Бурятия включает в себя такие компании как:- ООО «Жассо-Тур»,- ООО «Байкальский партнер»,- ООО «Охота в Бурятии»,- ООО «Сибирский кедр»,- ООО «Байкал Далай»,- ООО «Метрополь-Экспресс»,- ООО «Авангард-Тур»,- ООО «Байкальские каникулы»,- ООО «Мэргэн Батор»,- ИП Данжалов Жаргал Дашиевич.Целью деловой поездки является укрепление деловых отношений между Россией и Китаем, поиск потенциальных партнеров, а также продвижение туристического потенциала Бурятии в Китае.Данная деловая поездка призвана помочь организовать обмен опытом и развивать сотрудничество в сфере туризма между Россией и Китаем, открывая новые возможности для туристических компаний Бурятии.Вчера на площадке Русского культурного центра в Пекине участники поездки из Бурятии провели переговоры с китайским бизнесом в формате В2В. В них участвовали более 130 китайских компаний.Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Республики Бурятия