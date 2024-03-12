Экономика и бизнес 12.03.2024 в 11:51

Туристические компании Бурятии встретились с бизнесменами из Китая

Встречу организовал Центр поддержки экспорта Республики Бурятия
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Текст: Иван Иванов
Туристические компании Бурятии встретились с бизнесменами из Китая
С 11 по 16 марта 2024 года Центром поддержки экспорта Республики Бурятия организована деловая поездка для предпринимателей туристической отрасли республики в Пекин (КНР). Мероприятие проходит при поддержке правительства РБ, посольства Российской Федерации, Торгового представительства РФ в КНР, Российского культурного центра в Пекине.

Делегация представителей Республики Бурятия включает в себя такие компании как:

-  ООО «Жассо-Тур»,
- ООО «Байкальский партнер»,
- ООО «Охота в Бурятии»,
- ООО «Сибирский кедр»,
- ООО «Байкал Далай»,
- ООО «Метрополь-Экспресс»,
- ООО «Авангард-Тур»,
- ООО «Байкальские каникулы»,
- ООО «Мэргэн Батор»,
- ИП Данжалов Жаргал Дашиевич.

Целью деловой поездки является укрепление деловых отношений между Россией и Китаем, поиск потенциальных партнеров, а также продвижение туристического потенциала Бурятии в Китае.

Данная деловая поездка призвана помочь организовать обмен опытом и развивать сотрудничество в сфере туризма между Россией и Китаем, открывая новые возможности для туристических компаний Бурятии.

Вчера на площадке Русского культурного центра в Пекине участники поездки из Бурятии провели переговоры с китайским бизнесом в формате В2В. В них участвовали более 130 китайских компаний.

Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Республики Бурятия
Теги
туризм Китай

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