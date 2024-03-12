Экономика и бизнес 12.03.2024 в 12:41

Ваше увлечение – создание уникальных вещей своими руками?

Мечтаете о реализации своих творческих идей? Тогда мы ждем именно вас!
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Текст: Иван Иванов
Ваше увлечение – создание уникальных вещей своими руками?
Центр «Мой Бизнес» оказывает поддержку мастерам и ремесленникам, помогая им раскрыть свой потенциал и продвинуть свои изделия на рынок.

В ближайшее время у нас запланировано участие ремесленников в нескольких выставках-ярмарках:

30 марта – «Байкальская рыбалка-2024» (с. Турка, Республика Бурятия);

24-28 апреля – «Жар-Птица. Весна-2024» (г. Москва);

29 апреля - 3 мая – «Сокровища Севера. Мастера и художники России» (г. Москва);

2-12 мая – «Уникальная Россия» (г. Москва).

Желающие могут подать заявку в центре «Мой Бизнес» по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 или обратиться к консультантам центра сегодня на форуме «Мой Бизнес. Бурятия. Новая Бурятия».

Не упустите шанс показать миру свои таланты и участвовать в престижных мероприятиях!

Меры поддержки оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Узнайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки: msp03.ru, тел. 8-800-30-30-123.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

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