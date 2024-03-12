Ваше увлечение – создание уникальных вещей своими руками?

Центр «Мой Бизнес» оказывает поддержку мастерам и ремесленникам, помогая им раскрыть свой потенциал и продвинуть свои изделия на рынок.В ближайшее время у нас запланировано участие ремесленников в нескольких выставках-ярмарках:30 марта – «Байкальская рыбалка-2024» (с. Турка, Республика Бурятия);24-28 апреля – «Жар-Птица. Весна-2024» (г. Москва);29 апреля - 3 мая – «Сокровища Севера. Мастера и художники России» (г. Москва);2-12 мая – «Уникальная Россия» (г. Москва).Желающие могут подать заявку в центре «Мой Бизнес» по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 или обратиться к консультантам центра сегодня на форуме «Мой Бизнес. Бурятия. Новая Бурятия».Не упустите шанс показать миру свои таланты и участвовать в престижных мероприятиях!Меры поддержки оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»Узнайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки: msp03.ru, тел. 8-800-30-30-123.Фото: «Номер один»