Экономика и бизнес 12.03.2024 в 12:41
Ваше увлечение – создание уникальных вещей своими руками?
Мечтаете о реализации своих творческих идей? Тогда мы ждем именно вас!
Текст: Иван Иванов
Центр «Мой Бизнес» оказывает поддержку мастерам и ремесленникам, помогая им раскрыть свой потенциал и продвинуть свои изделия на рынок.
В ближайшее время у нас запланировано участие ремесленников в нескольких выставках-ярмарках:
30 марта – «Байкальская рыбалка-2024» (с. Турка, Республика Бурятия);
24-28 апреля – «Жар-Птица. Весна-2024» (г. Москва);
29 апреля - 3 мая – «Сокровища Севера. Мастера и художники России» (г. Москва);
2-12 мая – «Уникальная Россия» (г. Москва).
Желающие могут подать заявку в центре «Мой Бизнес» по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 или обратиться к консультантам центра сегодня на форуме «Мой Бизнес. Бурятия. Новая Бурятия».
Не упустите шанс показать миру свои таланты и участвовать в престижных мероприятиях!
Меры поддержки оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Узнайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки: msp03.ru, тел. 8-800-30-30-123.
Фото: «Номер один»
В ближайшее время у нас запланировано участие ремесленников в нескольких выставках-ярмарках:
30 марта – «Байкальская рыбалка-2024» (с. Турка, Республика Бурятия);
24-28 апреля – «Жар-Птица. Весна-2024» (г. Москва);
29 апреля - 3 мая – «Сокровища Севера. Мастера и художники России» (г. Москва);
2-12 мая – «Уникальная Россия» (г. Москва).
Желающие могут подать заявку в центре «Мой Бизнес» по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 или обратиться к консультантам центра сегодня на форуме «Мой Бизнес. Бурятия. Новая Бурятия».
Не упустите шанс показать миру свои таланты и участвовать в престижных мероприятиях!
Меры поддержки оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Узнайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки: msp03.ru, тел. 8-800-30-30-123.
Фото: «Номер один»
Тегисувениры