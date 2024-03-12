Экономика и бизнес 12.03.2024 в 15:41

Продавайте свою продукцию в Китае с помощью торгового павильона «Made in Buryatia»!

Предприниматели из Бурятии могут бесплатно разместить свою продукцию в павильоне в Маньчжурии
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Текст: Иван Иванов
Продавайте свою продукцию в Китае с помощью торгового павильона «Made in Buryatia»!
Центр «Мой бизнес» рад сообщить о возможности размещения вашей продукции в г. Маньчжурия, Китай, в торговом павильоне «Made in Buryatia» – «Сделано в Бурятии».

Предприниматели из Бурятии могут бесплатно разместить свою продукцию в этом павильоне, который предоставлен китайской стороной на безвозмездной основе. Ваша продукция может быть как собственного производства, так и реализуемая через дистрибьюторские/дилерские соглашения.

Товары, разрешённые к ввозу в торговую зону, включают:

- продукты водного промысла;
- кондитерскую продукцию;
- продукты растительного происхождения;
- безалкогольные напитки;
- товары широкого потребления;
- одежду, обувь, головные уборы, кожгалантерею;
- электроприборы;
- сувенирную продукцию.

Не упустите возможность продвигать свою продукцию на китайском рынке через «Made in Buryatia»!

Узнать подробности и подать заявку можно в центре поддержки экспорта Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65.

Меры поддержки оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Узнайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки:

- www.export03.ru
- [email protected]
- 8-800-30-30-123

Фото: «Номер один»

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