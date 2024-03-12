Продавайте свою продукцию в Китае с помощью торгового павильона «Made in Buryatia»!

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Центр «Мой бизнес» рад сообщить о возможности размещения вашей продукции в г. Маньчжурия, Китай, в торговом павильоне «Made in Buryatia» – «Сделано в Бурятии».Предприниматели из Бурятии могут бесплатно разместить свою продукцию в этом павильоне, который предоставлен китайской стороной на безвозмездной основе. Ваша продукция может быть как собственного производства, так и реализуемая через дистрибьюторские/дилерские соглашения.Товары, разрешённые к ввозу в торговую зону, включают:- продукты водного промысла;- кондитерскую продукцию;- продукты растительного происхождения;- безалкогольные напитки;- товары широкого потребления;- одежду, обувь, головные уборы, кожгалантерею;- электроприборы;- сувенирную продукцию.Не упустите возможность продвигать свою продукцию на китайском рынке через «Made in Buryatia»!Узнать подробности и подать заявку можно в центре поддержки экспорта Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65.Меры поддержки оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Узнайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки:- 8-800-30-30-123Фото: «Номер один»