Гарантийный фонд Бурятии вошел в пятёрку лучших по стране

12 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло масштабное событие – бизнес-форум «Мой бизнес. Бурятия. Новая высота».Форум собрал более трёх тысяч предпринимателей со всей республики. В работе форума также приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в ДФО Ольга Курилова, прокурор республики Михаил Филичев, федеральные бизнес-тренеры.– Наши предприниматели – самые активные жители республики. Бизнес наш уже показал свою стойкость. Мы вместе прошли ковид, весну 2022 года, когда ставки Центробанка взлетели вверх и были опасения дальнейшего существования малого и среднего бизнеса. Выстояли, потому что наши предприниматели пашут, рискуют, прикладывают все возможные усилия, в итоге созидают и работают на благо Бурятии. Это главное, – сказал Алексей Цыденов, открывая бизнес-форум.Глава республики рассказал о мерах поддержки бизнеса: субсидировании части затрат по договорам лизинга на приобретение оборудования при создании и развитии высокопроизводительных, высокотехнологичных производств, модернизации производства.Сейчас в Бурятии действует программа субсидирования части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные нужды в сфере переработки вторсырья. Фонд поддержки малого предпринимательства Бурятии предоставляет микрозаймы субъектам МСП по сниженным процентным ставкам.– Это одна из наиболее востребованных мер поддержки. За прошлый год у нас выдано 813 таких микрозаймов на сумму почти 689 млн рублей. Также Гарантийный фонд Бурятии предоставляет поручительства субъектам МСП. В 2023 году выдано 196 поручительств на сумму 2,4 млрд рублей. В целях стимулирования деятельности в сфере промышленности у нас создан Фонд развития промышленности республики, который в 2023 году выдал 28 займов на сумму 321 млн рублей, – подчеркнул Алексей Цыденов.В сфере агропромышленного производства сумма поддержки в 2024 году составит чуть больше миллиарда (1,07 млрд.) рублей. Помощь окажут таким отраслям, как животноводство, растениеводство, рыбное хозяйство, технологическая модернизация, обеспечение трудовыми ресурсами, развитие семейных ферм.Господдержка в сфере культуры оказывается в виде грантов для творческих проектов. В туризме предоставляют субсидии на проекты по развитию сельского, экологического, социального туризма, продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Бурятии.Есть также гранты для молодёжи в социальной сфере: для ИП и физлиц в размере 150 тысяч и юрлиц – 300 тысяч рублей. Центр «Мой бизнес» оказывает 140 видов услуг, дает консультации по всем мерам поддержки бизнеса.Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в ДФО Ольга Курилова отметила, что Бурятия - один из самых эффективных регионов по работе с малым и средним бизнесом.- В 2018 году по указу президента Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа, и мы начали вместе работать над созданием условий для объединения бизнеса. Республика показала достаточно высокие показатели в части сокращения сроков выдачи разрешений на строительство, постановки на кадастровый учет, регистрации права собственности. Гарантийный фонд Бурятии стал лучшим в стране. Если 3-4 года назад он был в конце рейтинга, то сегодня он входит в топ-5 по стране. Он помогает предпринимателям открыть новые рабочие места и запустить производство. Бурятия очень активно участвует в проектах агентства, - рассказала Ольга Курилова.На бизнес-форуме предприниматели вместе с лучшими бизнес-тренерами страны обсудили актуальные темы - вопросы найма лучших сотрудников, использования нейросети в бизнесе, налоги, продвижение бренда и многое другое.На форуме также прошла ярмарка услуг, на которой предприниматели смогли получить всестороннюю поддержку для своего бизнеса. Консультации для предпринимателей провели специалисты министерств, контрольно-надзорных органов.Бизнес-форум «Мой бизнес. Бурятия. Новая высота» прошёл в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Фото: пресс-служба правительства Бурятии