В Улан-Удэ назвали сроки реконструкции ТЭЦ-2

ТЭЦ-2 в Улан-Удэ реконструируют в 2028 году, сообщили в республиканском Минтрансе. По итогам конкурсного отбора строить новую турбину на теплоэнергоцентрали будет ТГК-14. Это будет современный энергоблок мощностью 65 МВт, что позволит обеспечить 240 ГКал тепловой мощности.ТЭЦ-2 строили в 1980-х годах, в 1991 году ввели в эксплуатацию первый паровой котел, но из-за развала СССР строительство так и не завершили. Сегодня ТЭЦ-2 выполняет роль котельной. Между тем в энергосистеме Бурятии по прогнозам Минэнерго России складывается дефицит, который к 2028 году достигнет 1225 МВт, а реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит растущие потребности республики.«В ближайшие годы в Бурятии планируется реализация новых крупных инвестиционных проектов. Они повлияют на темпы прироста потребления электрической энергии и мощности. Это строительство в Улан-Удэ межвузовского кампуса, театрально-культурного центра «Байкал», реализация программы комплексного территориального развития, перевод частного сектора на электроотопление. Положительная динамика энергопотребления также обусловлена развитием горнодобывающей отрасли в Бурятии. Без модернизации энергосистемы региона это было бы невозможно. Отмечу, что запуск обновленного объекта ТЭЦ-2 планируется в конце 2028 года», - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Фото: russianstock.ru