Экономика и бизнес 19.03.2024 в 09:25

В Улан-Удэ назвали сроки реконструкции ТЭЦ-2

Долгожданное событие в энергетической сфере случится в 2028 году
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ назвали сроки реконструкции ТЭЦ-2
ТЭЦ-2 в Улан-Удэ реконструируют в 2028 году, сообщили в республиканском Минтрансе. По итогам конкурсного отбора строить новую турбину на теплоэнергоцентрали будет ТГК-14. Это будет современный энергоблок мощностью 65 МВт, что позволит обеспечить 240 ГКал тепловой мощности.

ТЭЦ-2 строили в 1980-х годах, в 1991 году ввели в эксплуатацию первый паровой котел, но из-за развала СССР строительство так и не завершили. Сегодня ТЭЦ-2 выполняет роль котельной. Между тем в энергосистеме Бурятии по прогнозам Минэнерго России складывается дефицит, который к 2028 году достигнет 1225 МВт, а реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит растущие потребности республики.

«В ближайшие годы в Бурятии планируется реализация новых крупных инвестиционных проектов. Они повлияют на темпы прироста потребления электрической энергии и мощности. Это строительство в Улан-Удэ межвузовского кампуса, театрально-культурного центра «Байкал», реализация программы комплексного территориального развития, перевод частного сектора на электроотопление. Положительная динамика энергопотребления также обусловлена развитием горнодобывающей отрасли в Бурятии. Без модернизации энергосистемы региона это было бы невозможно. Отмечу, что запуск обновленного объекта ТЭЦ-2 планируется в конце 2028 года», - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

Фото: russianstock.ru
Теги
энергетика ТЭЦ-2

Все новости

Прокуратура Бурятии наказала «Абсолют» за чадящую котельную
19.03.2024 в 09:37
В Бурятии осужденных женщин научили печь блины в колонии
19.03.2024 в 09:32
В Улан-Удэ назвали сроки реконструкции ТЭЦ-2
19.03.2024 в 09:25
Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом
19.03.2024 в 09:00
В Иволгинском дацане установят фигуры императрицы Екатерины II и первого Пандито хамбо ламы Дамбы-Доржо Заяева
18.03.2024 в 18:03
Молодежь Бурятии посоревнуется на чемпионате «Профессионалы»
18.03.2024 в 17:25
Судимый за убийства житель Улан-Удэ снова убил
18.03.2024 в 16:57
В Улан-Удэ покажут спектакль «Дон-Жуан» в постановке Олега Юмова
18.03.2024 в 16:54
В Улан-Удэ школьники скоро отправятся на весенние каникулы
18.03.2024 в 16:36
В Улан-Удэ закрыли ледовую переправу в микрорайон Мостовой
18.03.2024 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Предприниматели Бурятии вдохновились новыми бизнес-идеями
Они узнали секреты ведения бизнеса от лучших бизнес-тренеров страны
13.03.2024 в 17:54
Радислав Гандапас: «Я буду переезжать в Бурятию как налоговый резидент»
Титулованного бизнес-тренера привлекли налоговые льготы республики
13.03.2024 в 16:38
Гарантийный фонд Бурятии вошел в пятёрку лучших по стране
Фонд помогает предпринимателям открыть новые рабочие места и запустить производство
13.03.2024 в 10:58
Продавайте свою продукцию в Китае с помощью торгового павильона «Made in Buryatia»!
Предприниматели из Бурятии могут бесплатно разместить свою продукцию в павильоне в Маньчжурии
12.03.2024 в 15:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru