Экономика и бизнес 19.03.2024 в 11:13

ВСЖД в нынешнем году обновит почти 200 км Транссиба

Ремонтно-путевая кампания охватит все регионы присутствия магистрали
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Текст: Андрей Константинов
ВСЖД в нынешнем году обновит почти 200 км Транссиба
В 2024 году на Восточно-Сибирской железной дороге планируется отремонтировать 199,5 км пути, а также заменить 121 стрелочный перевод, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Ремонтно-путевая кампания охватит все регионы присутствия ВСЖД. Наибольший объем работ будет выполнен на участках Разгон – Облепиха, Тулун – Нюра, Харик – Кимельтей, Мальта – Усолье-Сибирское, Усолье-Сибирское – Китой, Большой Луг – Подкаменная, Байкал – Уланово в Иркутской области.

Также капитальный ремонт запланирован на протяженных (от 7 до 17 км) участках Тимлюй – Селенга, Боярский – Посольская, Селендума – Джида в Республике Бурятия.

На Байкало-Амурской магистрали будет обновлен участок Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда.

Ремонтно-путевая кампания будет проводиться параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.

Фото: предоставлено пресс-службой ВСЖД
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