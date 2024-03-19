ВСЖД в нынешнем году обновит почти 200 км Транссиба

В 2024 году на Восточно-Сибирской железной дороге планируется отремонтировать 199,5 км пути, а также заменить 121 стрелочный перевод, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Ремонтно-путевая кампания охватит все регионы присутствия ВСЖД. Наибольший объем работ будет выполнен на участках Разгон – Облепиха, Тулун – Нюра, Харик – Кимельтей, Мальта – Усолье-Сибирское, Усолье-Сибирское – Китой, Большой Луг – Подкаменная, Байкал – Уланово в Иркутской области.Также капитальный ремонт запланирован на протяженных (от 7 до 17 км) участках Тимлюй – Селенга, Боярский – Посольская, Селендума – Джида в Республике Бурятия.На Байкало-Амурской магистрали будет обновлен участок Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда.Ремонтно-путевая кампания будет проводиться параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.Фото: предоставлено пресс-службой ВСЖД