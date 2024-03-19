Экономика и бизнес 19.03.2024 в 12:35

Бизнесменам Бурятии рассказали об особенностях торговли с Казахстаном

На вопросы предпринимателей ответил торгпред России в этой стране Антон Логинов
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Текст: Иван Иванов
Бизнесменам Бурятии рассказали об особенностях торговли с Казахстаном
18 марта Торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов провел встречу в формате видеоконференции с бизнесменами дальневосточных регионов. В её ходе подробно обсуждались перспективные направления экспорта товаров из РФ в Казахстан. В частности, речь шла о строительных материалах, продуктах питания (кондитерские изделия), сельскохозяйственной продукции, IT-продуктах, лекарственных средствах и медицинских изделиях, мебели и промышленном оборудовании.

«Торговый представитель дал подробные рекомендации по целевым направлениям и особенностям ведения бизнеса с казахскими компаниями. Также обсуждался вопрос о дорогой логистике с Дальневосточных регионов до Казахстана», - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.

Напомним, формат встречи «Час с Торговым представителем РФ» позволяет напрямую задать интересующий вопрос в сфере ВЭД в целевой стране и получить профильную консультацию. Ранее подобная встреча прошла с Торговым представителем РФ в Монголии. Данные мероприятия организованы в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Официальный телеграмм канал Торгпредства РФ в Казахстане: https://t.me/rustradekz

Фото: «Номер один»
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