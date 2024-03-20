Рейс из Улан-Удэ до Казани становится реальностью

Вчера на международной туристической выставке «Mitt-2024» на стенде Республики Бурятия было подписано соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Северный ветер» («Nordwind»).

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев и заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Северный ветер» Антон Маттис подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

- В рамках соглашения планируется продвижение Республики Бурятия, продвижение делового туризма и конгрессно-выставочной деятельности, взаимодействие с иностранными и российскими партнерами в целях обмена опытом, взаимная информационная поддержка. А самое главное, с 4 мая стартует авиасообщение между Улан-Удэ и Казанью. Столицы Бурятии и Татарстана станут ближе, - сообщили в правительстве Бурятии.

С 3 мая 2024 года авиакомпания «Северный ветер» («Nordwind») открывает регулярный рейс по маршруту Казань - Улан-Удэ - Казань. Полёты запланированы два раза в неделю на комфортабельных самолётах Boeing 737-800 вместимостью в 189 пассажирских кресел.

Вылеты из Казани рейсом N4-783 по понедельникам и пятницам в 23:30, а вылеты из Улан-Удэ рейсом N4-784 по вторникам и субботам в 10:40. Указано местное время каждого аэропорта.

Примерная стоимость билетов в одну сторону составит от 6400 рублей.





Фото: правительство РБ, скриншот видео