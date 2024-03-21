Экономика и бизнес 21.03.2024 в 09:33

Бурятских предпринимателей все чаще признают банкротами

Только в 2023 году в Арбитражный суд поступило более 2700 заявлений о банкротстве
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятских предпринимателей все чаще признают банкротами

Росреестр Бурятии поделился интересными цифрами о количестве обанкротившихся предпринимателей. Только в 2023 году в Арбитражный суд РБ поступило более 2700 заявлений о признании граждан банкротами. За три года количество таких заявлений увеличилось в два раза.

Как пояснили в Росреестре, нередко сами предприниматели выступают инициаторами банкротства. Иногда для них это лучший выход в ситуации, когда долг перед банками становится слишком большой.

- Процедура признания граждан банкротами в последние годы стала очень популярной. Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство. Гражданин может начать процедуру банкротства в случае, если суммарный долг перед организациями и физлицами составляет не менее 500 000 рублей, а просрочка достигла трех месяцев», - отметила Саяна Галданова, заместитель руководителя управления Росреестра по Республике Бурятия.

Если предприниматель предвидит свое банкротство и имеются очевидные обстоятельства, говорящие о том, что он не сможет выполнить обязательства в срок, то он может подать заявление о признании себя банкротом в суд.

- Размер долга в этом случае значения не имеет. Инициаторами открытия дела о банкротстве могут также выступить и сами кредиторы или уполномоченный орган. К тому же в 2020 году введена упрощенная процедура банкротства через МФЦ. Воспользоваться ею могут граждане с небольшим долгом (от 25 тыс. рублей до 1 млн. рублей), в отношении которых нет исполнительных производств, - уточнили в Росреестре.

Конечно, у процедуры банкротства есть и свои минусы. После признания банкротом предприниматель не может не имеет права взять кредит в течение 5 лет без указания на факт своего банкротства и повторно подать заявление о своей несостоятельности.

Три года после процедуры не сможет занимать руководящие должности в организациях, пять лет - если это страховая компания, МФО, инвестиционный или негосударственный пенсионный фонд и 10 лет — если речь идёт о банке. Индивидуальным предпринимателями после банкротства в течение пяти лет запрещено снова открывать ИП.


Фото: Номер один

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