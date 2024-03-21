Экономика и бизнес 21.03.2024 в 12:38

Делегация из Бурятии встретилась с руководством крупного китайского порта

Стороны достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве
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Текст: Иван Иванов
Делегация из Бурятии встретилась с руководством крупного китайского порта
14 марта в провинции Ляонин Китайской народной республики состоялась встреча делегации из Бурятии во главе с руководителем Центра поддержки экспорта РБ Руслана Гылыпкылова и руководства АО Порт Цзиньчжоу.

В ходе визита сотрудники порта Цзиньчжоу рассказали об истории его создания, его возможностях и инфраструктуре.


Порт Цзиньчжоу находится на западе провинции Ляонин на северном побережье бухты Цзиньчжоу в северо-западной части Бохайского залива. Цзиньчжоу – важный транспортный узел для связи с регионами Китая и иностранными государствами. Один из наиболее удобных морских портов для ввоза и вывоза товаров в регионы запада провинции Ляонин, провинции Цзилинь, центральной и западной частей провинции Хэйлунцзян, востока Внутренней Монголии, севера Китая, а также Монголии и российской Сибири.


Вся акватория и все причалы Цзиньчжоу полностью открыты внешнему миру. В 2017 году грузооборот порта Цзиньчжоу превысил 100 миллионов тонн.


По результатам встречи между Центром поддержки экспорта Бурятии и АО Порт Цзиньчжоу достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и проведении совместного мероприятия в мае 2024 года с участием предпринимателей из нашей республики.

Отметим, данное мероприятие было организовано в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Если вы заинтересованы в развитии своего бизнеса с Китаем и в сотрудничестве с портом Цзиньчжоу, обращайтесь за более подробной информацией в Центр поддержки экспорта Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65.

www.export03.ru
export@msp.ru
8-800-30-30-123

Руководитель центра – Гылыпкылов Руслан Юрьевич, 8-9021-61-34-81

Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Бурятии
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