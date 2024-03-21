Делегация из Бурятии встретилась с руководством крупного китайского порта

В ходе визита сотрудники порта Цзиньчжоу рассказали об истории его создания, его возможностях и инфраструктуре.







Порт Цзиньчжоу находится на западе провинции Ляонин на северном побережье бухты Цзиньчжоу в северо-западной части Бохайского залива. Цзиньчжоу – важный транспортный узел для связи с регионами Китая и иностранными государствами. Один из наиболее удобных морских портов для ввоза и вывоза товаров в регионы запада провинции Ляонин, провинции Цзилинь, центральной и западной частей провинции Хэйлунцзян, востока Внутренней Монголии, севера Китая, а также Монголии и российской Сибири.







Вся акватория и все причалы Цзиньчжоу полностью открыты внешнему миру. В 2017 году грузооборот порта Цзиньчжоу превысил 100 миллионов тонн.







По результатам встречи между Центром поддержки экспорта Бурятии и АО Порт Цзиньчжоу достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и проведении совместного мероприятия в мае 2024 года с участием предпринимателей из нашей республики.





Отметим, данное мероприятие было организовано в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

14 марта в провинции Ляонин Китайской народной республики состоялась встреча делегации из Бурятии во главе с руководителем Центра поддержки экспорта РБ Руслана Гылыпкылова и руководства АО Порт Цзиньчжоу.Если вы заинтересованы в развитии своего бизнеса с Китаем и в сотрудничестве с портом Цзиньчжоу, обращайтесь за более подробной информацией в Центр поддержки экспорта Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65.8-800-30-30-123Руководитель центра – Гылыпкылов Руслан Юрьевич, 8-9021-61-34-81Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Бурятии