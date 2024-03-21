Экономика и бизнес 21.03.2024 в 14:04

Предприниматели и самозанятые Бурятии могут найти льготное госимущество через новую единую онлайн-базу

Информация о доступном имуществе различных форм собственности собрана в одном сервисе-агрегаторе на Цифровой платформе МСП.РФ
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Текст: Иван Иванов
Предприниматели и самозанятые Бурятии могут найти льготное госимущество через новую единую онлайн-базу
- На данный момент в онлайн-базе размещено более 570 объектов из Улан-Удэ и районов Бурятии. С помощью нового сервиса на Цифровой платформе МСП.РФ предприниматели и самозанятые могут найти удобное офисное помещение, подобрать подходящую площадку для развития производства или выбрать земельный участок, отвечающий их запросам. Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или заказав выписку через «Госуслуги», - рассказал Виктор Винокурцев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
 
При разработке сервиса «Имущество для бизнеса» упор был сделан на простоту, удобство и скорость поиска. Подобрав объект по нужным критериям, предпринимателю не надо разбираться, на какой электронной площадке пройдут конкурсные процедуры и где искать владельца. Каждое предложение имеет свою ссылку на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем. Для подбора необходимого имущества достаточно авторизоваться на МСП.РФ через «Госуслуги» и указать параметры для формирования списка объектов.
 
«Очень важно, что сервис делает прозрачной и открытой работу по реализации государственного и муниципального имущества. На Цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Предприниматели имеют возможность подписаться на уведомления о новых объектах, подходящих под их запросы», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
 
Отметим, в настоящее время в базе собрано более 48 тыс. свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тыс. муниципальных образований. Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ. В числе ее задач — повышение доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированным президентом России Владимиром Путиным.
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