Экономика и бизнес 21.03.2024 в 15:05
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии на семинар
Он посвящен государственным и муниципальным закупкам
Текст: Иван Иванов
22 марта 2024 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» состоится обучающий семинар «Государственные и муниципальные закупки для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций».
- Это мероприятие станет полезным малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, планирующим участвовать в государственных или муниципальных закупках. На семинаре участники рассмотрят ключевые аспекты участия в закупках в 2024 году. Также обсудят механизмы защиты прав участников закупок. Предпринимателям расскажут об особенностях работы на информационном ресурсе «Электронный магазин малых закупок Республики Бурятия» (система «SBERB2B») и платформе для проведения быстрых закупок товаров, работ и услуг «Торговый портал ЭТП ГПБ», - отметили специалисты центра «Мой бизнес».
Спикеры мероприятия готовы поделиться ценными знаниями и опытом, чтобы помочь предпринимателям успешно участвовать в государственных и муниципальных закупках:
- Несякин Виктор Александрович - руководитель управления по развитию электронного Торгового портала ЭТП ГПБ. «Торговый портал ЭТП ГПБ как эффективный инструмент для развития бизнеса»;
- Анисимова Надежда Бабудоржиевна – региональный представитель в Республике Бурятия АО «Сбербанк-АСТ». «Как стать участником закупок: от регистрации участников в ЕИС в сфере закупок до работы на электронных площадках»;
- Нимаева Евгения Германовна – начальник юридического отдела Республиканского агентства по государственным закупкам. «Основные аспекты участия в закупках для потенциальных участников закупок в 2024 году».
Обучающий семинар пройдет в формате онлайн.
Регистрация по ссылке.
- Это мероприятие станет полезным малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, планирующим участвовать в государственных или муниципальных закупках. На семинаре участники рассмотрят ключевые аспекты участия в закупках в 2024 году. Также обсудят механизмы защиты прав участников закупок. Предпринимателям расскажут об особенностях работы на информационном ресурсе «Электронный магазин малых закупок Республики Бурятия» (система «SBERB2B») и платформе для проведения быстрых закупок товаров, работ и услуг «Торговый портал ЭТП ГПБ», - отметили специалисты центра «Мой бизнес».
Спикеры мероприятия готовы поделиться ценными знаниями и опытом, чтобы помочь предпринимателям успешно участвовать в государственных и муниципальных закупках:
- Несякин Виктор Александрович - руководитель управления по развитию электронного Торгового портала ЭТП ГПБ. «Торговый портал ЭТП ГПБ как эффективный инструмент для развития бизнеса»;
- Анисимова Надежда Бабудоржиевна – региональный представитель в Республике Бурятия АО «Сбербанк-АСТ». «Как стать участником закупок: от регистрации участников в ЕИС в сфере закупок до работы на электронных площадках»;
- Нимаева Евгения Германовна – начальник юридического отдела Республиканского агентства по государственным закупкам. «Основные аспекты участия в закупках для потенциальных участников закупок в 2024 году».
Обучающий семинар пройдет в формате онлайн.
Регистрация по ссылке.
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