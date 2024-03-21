Бурятия заняла 7 место в рейтинге по количеству отремонтированных домов

Как сообщил Фонд развития территорий России, Бурятия вошла в рейтинг из девяти регионов страны, которые отремонтировали наибольшее число домов за первые два месяца 2024 года. Бурятия за январь и февраль успела обновить 74 дома.

- Капитальный ремонт на сегодня является основным способом предотвращения ветшания многоквартирных домов и продления срока их эксплуатации. В январе и феврале этого года в России завершили ремонт 1 943 многоквартирных домов. Их общая площадь – более 10 млн кв. м. Жилищные условия улучшены для 381 650 человек, которые проживают в этих домах, - сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Глава ФРТ также сообщил, что наибольшее количество многоквартирных домов, в которых работы выполнены в январе-феврале, расположено в Москве (323 дома), Московской области (114), Челябинской области (110), Курской области (86), Краснодарском крае (85), Республике Бурятия (74), Тульской области (71), Самарской области (67) и Астраханской области (62).

Программы капремонта позволяют обновлять конструктивные элементы в многоквартирных домах. Ежегодно планово ремонтируют крыши, фасады, фундаменты, инженерные системы и т. д. Основным источником финансирования работ являются взносы граждан на капремонт.

Фото: Правительство РБ