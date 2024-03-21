Экономика и бизнес 21.03.2024 в 17:48

В Бурятии благоустроят популярные у туристов места

На эти цели выделят 19.9 миллионов рублей
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии благоустроят популярные у туристов места

В Бурятии семь муниципальных образований получат субсидию на общую сумму в 19,9 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Мероприятия проведут в рамках республиканской госпрограммы «Развитие туризма»

«На эти средства будут благоустроены места массового отдыха, созданы элементы благоустройства на туристских маршрутах и в местах проведения событийных мероприятий республики»,

- сообщил глава Бурятии.

Будут реализованы проекты:

благоустройство источника в местности «Буксыкен» Куруманского района;

обустройство пешеходной тропы со смотровыми площадками в исторической части города Кяхта;

благоустройство водопада «Малый Жомболок» (Сайлаг) в Окинском районе;

возведение исторического комплекса «Селенгинский острог» и туристская тропа в местности «Скала «Англичанка» в Селенгинском районе;

обустройство общественного пространства во дворе музея истории города в Улан-Удэ;

благоустройство парковой зоны на берегу озера Байкал в селе Гремячинск Прибайкальского района;

благоустройство территории в этнокомплексе «Степной кочевник» для обслуживания массовых событийных и праздничных мероприятий.


Фото: тг-канал Алексея Цыденова

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туризм курорт благоустройство

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