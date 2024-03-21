В Бурятии благоустроят популярные у туристов места
В Бурятии семь муниципальных образований получат субсидию на общую сумму в 19,9 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Мероприятия проведут в рамках республиканской госпрограммы «Развитие туризма»
Будут реализованы проекты:
«На эти средства будут благоустроены места массового отдыха, созданы элементы благоустройства на туристских маршрутах и в местах проведения событийных мероприятий республики»,
- сообщил глава Бурятии.
благоустройство источника в местности «Буксыкен» Куруманского района;
обустройство пешеходной тропы со смотровыми площадками в исторической части города Кяхта;
благоустройство водопада «Малый Жомболок» (Сайлаг) в Окинском районе;
возведение исторического комплекса «Селенгинский острог» и туристская тропа в местности «Скала «Англичанка» в Селенгинском районе;
обустройство общественного пространства во дворе музея истории города в Улан-Удэ;
благоустройство парковой зоны на берегу озера Байкал в селе Гремячинск Прибайкальского района;
благоустройство территории в этнокомплексе «Степной кочевник» для обслуживания массовых событийных и праздничных мероприятий.
Фото: тг-канал Алексея Цыденова