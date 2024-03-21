В Бурятии благоустроят популярные у туристов места

В Бурятии семь муниципальных образований получат субсидию на общую сумму в 19,9 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Мероприятия проведут в рамках республиканской госпрограммы «Развитие туризма»

«На эти средства будут благоустроены места массового отдыха, созданы элементы благоустройства на туристских маршрутах и в местах проведения событийных мероприятий республики»,



- сообщил глава Бурятии.



благоустройство источника в местности «Буксыкен» Куруманского района;

обустройство пешеходной тропы со смотровыми площадками в исторической части города Кяхта;

благоустройство водопада «Малый Жомболок» (Сайлаг) в Окинском районе;

возведение исторического комплекса «Селенгинский острог» и туристская тропа в местности «Скала «Англичанка» в Селенгинском районе;

обустройство общественного пространства во дворе музея истории города в Улан-Удэ;

благоустройство парковой зоны на берегу озера Байкал в селе Гремячинск Прибайкальского района;

благоустройство территории в этнокомплексе «Степной кочевник» для обслуживания массовых событийных и праздничных мероприятий.





Фото: тг-канал Алексея Цыденова