Женщинам Бурятии предложат собирать двигатели

Глава Бурятии в соцсетях отчитался об итогах своего визита в Москву, куда он отправился почти сразу после выборов президента. По словам Алексея Цыденова, среди прочего он встретился с заместителем министра промышленности и торговли России. На встрече обсуждался проект производства в Бурятии электродвигателей.«Сейчас мы уже начали мелкосерийный выпуск электродвигателей. Но задача - наладить выпуск до одного миллиона двигателей в год. А это дополнительные рабочие места с хорошей зарплатой. Специфика производства электродвигателей предусматривает помимо автоматизации достаточно много и ручного труда. Более того, особенность производства позволяет распределить территориально определенные виды работ. И мы планируем сделать в наших поселениях в районах мини-цеха, где женщины смогут получить высокооплачиваемую работу. Труд этот в основном женский», - рассказал глава Бурятии.Фото: «Номер один»