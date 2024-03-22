Экономика и бизнес 22.03.2024 в 10:34

Женщинам Бурятии предложат собирать двигатели

За работу обещают хорошо платить
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Текст: Андрей Константинов
Женщинам Бурятии предложат собирать двигатели
Глава Бурятии в соцсетях отчитался об итогах своего визита в Москву, куда он отправился почти сразу после выборов президента. По словам Алексея Цыденова, среди прочего он встретился с заместителем министра промышленности и торговли России. На встрече обсуждался проект производства в Бурятии электродвигателей.

«Сейчас мы уже начали мелкосерийный выпуск электродвигателей. Но задача - наладить выпуск до одного миллиона двигателей в год. А это дополнительные рабочие места с хорошей зарплатой. Специфика производства электродвигателей предусматривает помимо автоматизации достаточно много и ручного труда. Более того, особенность производства позволяет распределить территориально определенные виды работ. И мы планируем сделать в наших поселениях в районах мини-цеха, где женщины смогут получить высокооплачиваемую работу. Труд этот в основном женский», - рассказал глава Бурятии.

Фото: «Номер один»
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