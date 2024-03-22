Экономика и бизнес 22.03.2024 в 17:49

Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии на вебинар по бизнес-планированию

Участники вебинара узнают, как написать бизнес-план и заинтересовать инвесторов
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Текст: Иван Иванов
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии на вебинар по бизнес-планированию
Обучающее мероприятие для предпринимателей и тех, кто планирует начать предпринимательскую деятельность, пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
 
Спикером вебинара выступит Елена Макарова, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, предприниматель, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
 
- Грамотно составленный бизнес-план является рабочим инструментом и для начала бизнеса, и для его развития. Бизнес-план поможет не только систематизировать видение бизнеса, оценить перспективы и окупаемость вашей идеи, но и привлечь инвестиции, в том числе государственные, - отмечают специалисты центра «Мой бизнес».
 
Участники вебинара узнают, как написать бизнес-план самостоятельно и как заинтересовать своим проектом потенциальных инвесторов.
 
По окончании все получат сертификаты в электронном виде.
 
Обучающее мероприятие состоится 25 марта.

Регистрация по ссылке.

Организатор проведения вебинара - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.

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