В Улан-Удэ пройдет международная туристская выставка

В Улан-Удэ с 31 мая по 1 июня пройдет ежегодная туристская выставка-ярмарка «Baikal travel mart» (возрастное ограничение 6+).На выставке можно ознакомиться с достопримечательностями Бурятии, попробовать местную кухню, дотронуться до шедевров ремесленного мастерства.

В программе мероприятия - концертные выступления с участием заслуженной и народной артистки Бадмы-Ханды Аюшеевой и звезд местной эстрады. Гости выставки смогут принять участие в тренингах от лучших федеральных экспертов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, руководителей ведомств и представителей бизнеса.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/662b43955d2a06bdbe498015/

Официально-деловая часть выставки состоится в арт-пространстве «Руины» (ЦГБ им. И.К. Калашникова) и в здании Национальной библиотеки Бурятии. Кроме того, в центре города пройдут тематические выставки-ярмарки (Гостиные ряды, Площадь Революции, ул. Свердлова, ул. Сборная).

Вход бесплатный.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте выставки.

Возрастное ограничение 6+





Фото: скриншот видео, правительство Бурятии