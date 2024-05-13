Экономика и бизнес 13.05.2024 в 18:01

В Бурятии построят высокотехнологичный промышленный комплекс для КРС

Комплекс будет рассчитан на 5 тысяч голов
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В Бурятии построят высокотехнологичный промышленный комплекс для КРС

В селе Белоозерск Джидинского района в этом году начнется строительство современного высокотехнологичного промышленного комплекса по откорму молодняка крупного рогатого скота, сообщили в минсельхозе Бурятии.

Кроме того, будущему откормочнику присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта республики Бурятия.  

Такое распоряжение подписал глава республики Бурятия Алексей Цыденов. Статус приоритетного инвестиционного проекта предполагает государственную поддержку в предоставлении земельного участка минуя торги.  

Инициатором проекта выступает ООО «Наследие», проектная стоимость откормочника оценивается в 500 млн. рублей. Компания будет проводить инвестиции поэтапно и планирует выйти на полную мощность к 2030 году. Бизнес-план инвестора предполагает постепенное наращивание поголовье на откорме до 5 тыс. голов и введение в оборот 6,5 га пашни.  

- Мы планомерно подходим к ведению интенсивного животноводства, сделан еще один шаг – в этом году в Джидинский район заходит крупный инвестор с масштабным долгосрочным проектом. ООО «Наследие» будет ориентировано на поддержку фермерских животноводческих хозяйств Бурятии, чтобы у них всегда был гарантированный рынок сбыта - предприятие будет закупать телят у фермеров и населения республики, ставить их на откорм и затем реализовывать мясо. Новый откормочник появится на территории когда-то знаменитого совхоза «Боргойский» и мы надеемся, что данный проект сыграет свою положительную роль в повышении занятости и уровня жизни сельского населения, - делится глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.  

Объем налоговых отчислений за период реализации проекта составит порядка 643 млн. рублей. Проект предусматривает создание 55 новых рабочих мест.

 

Фото: минсельхоз РБ

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