Модернизация Большереченского рыбоводного завода восстановит популяцию байкальского омуля

В Бурятии в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» с 2022 года ведется комплексная реконструкция Большереческого рыбоводного завода.

Напомним, это первое рыбоводное предприятие, созданное для искусственного воспроизводства сиговых видов рыб на Байкале. Завод работает в республике с 1933 года. Сейчас предприятие находится в управлении Байкальского филиала ФГБУ «Главрывбод», участвующего в восстановлении популяции байкальского омуля.

15 мая рабочая группа по контролю за ходом реконструкции завода с участием представителей Минприроды РБ во главе с начальником отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия Владимиром Мушталевым и заместителем руководителя Проектного офиса федерального проекта «Сохранение озера Байкал» Ириной Калашниковой посетила Большереченский рыбоводный завод в Кабанском районе.









Делегация отметила положительную динамику хода работ, а также ознакомилась со всеми этапами воспроизводства омуля на предприятии, высоко оценив уникальные технологии и масштаб деятельности завода.

- Мы стремимся к созданию устойчивой и экологически безопасной среды для восстановления популяции байкальского омуля. Реконструкция Большереческого рыбоводного завода — это важный шаг в достижении наших целей по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал, —подчеркнули в Минприроды Бурятии.









В ходе модернизации на заводе планируется увеличить фактические рыбоводные мощности по выпуску личинок омуля с 0,7-0,8 млрд. штук до одного миллиарда в год, а также обновить все системы обеспечения производственного цикла и привести их в соответствие с действующим природоохранным законодательством с учётом статуса озера Байкал как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отметили в Минприроды республики, «модернизация предприятия ведется с использованием передовых технологий и экологически чистых методов производства, что позволит не только увеличить производство омуля, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду».

Кроме того, реконструкция Большереческого рыбоводного завода создаст благоприятные условия для экологически устойчивого рыболовства в регионе, что будет способствовать возможности возобновления промышленного рыболовства в отношении байкальского омуля в озере Байкал и впадающих в него реках.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал ранее, что эффективность работы заводов по искусственному воспроизводству станет основой для снятия ограничений на вылов омуля.

В настоящее время также прорабатывается вопрос возможности реализации мероприятий по модернизации Баргузинского и Селенгинского рыбоводных заводов в республике в рамках федеральных проектов и программ до 2030 года.





Фото: Минприроды РБ

