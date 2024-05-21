Роспотребнадзор Бурятии приглашает туроператоров и владельцев гостиниц на онлайн-семинар

Роспотребнадзор Бурятии приглашает туроператоров, турагентов, представителей турбаз, баз отдыха, коллективных средств размещения, санаторно-курортных учреждений на обучающий онлайн-семинар.

На семинаре будут рассмотрены обязательные требования при предоставлении туристских услуг потребителям, требования санитарно-эпидемиологических правил о безопасности пищевой продукции на объектах туриндустрии, риски эпидемического характера во время турпоездок, профилактика инфекционных заболеваний, в том числе кишечных инфекций при организации туризма.

Семинар состоится 22 мая 2024 года онлайн. Подключиться можно по ссылке:https://vk.com/call/join/1qPMV9OaBiRcsPKgc3FBtv1xsBW9T8YCBkXkKEYh3sk





Фото: Номер один