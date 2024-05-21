Жительница Бурятии с помощью господдержки открыла агроферму

Жительница Бурятии с помощью господдержки открыла этноагроферму, туркомплекс и живой уголок в Иволгинском районе. По ее словам, все началось с необычного хобби – разведения кур.

Став мамой, Туяна решила кормить своих детей домашними яйцами и диетическим куриным мясом. Муж начинания супруги поддержал и купил небольшой инкубатор. А потом еще один. В итоге вместо 100 яиц, молодая мама стала закладывать все 1500. Вскоре семья стала продавать яйца и птенцов.

Семья открыла сначала туристический комплекс в пос. Аршан Тункинского района с бассейном и живым уголком. Теперь - в Иволгинском районе.

Новый туркомплекс «Алтан» расположился в местности Байдалта Иволгинского района. Туда входят юрта-гостиница, юрта-кафе, юрта-музей, мега-юрта для банкетов и конференций. Кроме отдыха и проживания, этноагроферма «Алтан» предлагает гостям поглядеть на диковинных птиц: страусов двух пород, павлинов, цесарок, фазанов, черных лебедей, куриц. Откроется комплекс в начале июня.

Также на ферме есть коровы и лошади, чтобы обеспечивать своих гостей свежим молоком и мясом. Есть кролики и козы. И при желании за каждым питомцем можно поухаживать и покормить его.

- Со временем мы запустим свою молочную переработку, сами будем варить сыр, готовить деревенское масло, творог, сами будем печь хлеб. Наши гости могут участвовать во всех этих процессах и тем самым погружаться в фермерский быт. Упор мы сделаем и на кумысолечение, чтобы в одном месте можно было и полечиться, и отдохнуть, - рассказывает Туяна Бороева, директор этноагрофермы «Алтан».



Средства на открытие агрофермы, туркомплекса и живого уголка Туяна Бороева с мужем получили благодаря гранту от минсельхоза России.

- Мы обратились в минсельхоз Бурятии, думали подаваться на грант «Агростартап». И, учитывая наш опыт в туристической и фермерской деятельности, там же нам предложили написать бизнес-план на новый грантовый конкурс «Агротуризм». Писали мы проект почти два года, придумывали концепцию и просчитывали риски. И в 2022 году после защиты в минсельхозе России, нам сообщили что мы выиграли! А это 10 млн рублей, при обязательном софинансировании в 25%, - делится Туяна Бороева.

За два года были построены туркомплекс на пять благоустроенных юрт, беседки, игровая зона, юрта-музей, приобретены трактор, квадроцикл и палатка.

Грантовый конкурс «Агротуризм» проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».





Фото: минсельхоз Бурятии