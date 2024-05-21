Экономика и бизнес 21.05.2024 в 15:46

Жительница Бурятии с помощью господдержки открыла агроферму

Кроме фермы у нее работает гостиница для туристов и живой уголок с птицами
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Бурятии с помощью господдержки открыла агроферму

Жительница Бурятии с помощью господдержки открыла этноагроферму, туркомплекс и живой уголок в Иволгинском районе. По ее словам, все началось с необычного хобби – разведения кур.

Став мамой, Туяна решила кормить своих детей домашними яйцами и диетическим куриным мясом. Муж начинания супруги поддержал и купил небольшой инкубатор. А потом еще один. В итоге вместо 100 яиц, молодая мама стала закладывать все 1500. Вскоре семья стала продавать яйца и птенцов.

Семья открыла сначала туристический комплекс в пос. Аршан Тункинского района с бассейном и живым уголком. Теперь - в Иволгинском районе. 

Новый туркомплекс «Алтан» расположился в местности Байдалта Иволгинского района. Туда входят юрта-гостиница, юрта-кафе, юрта-музей, мега-юрта для банкетов и конференций. Кроме отдыха и проживания, этноагроферма «Алтан» предлагает гостям поглядеть на диковинных птиц: страусов двух пород, павлинов, цесарок, фазанов, черных лебедей, куриц. Откроется комплекс в начале июня.

Также на ферме есть коровы и лошади, чтобы обеспечивать своих гостей свежим молоком и мясом. Есть кролики и козы. И при желании за каждым питомцем можно поухаживать и покормить его.

- Со временем мы запустим свою молочную переработку, сами будем варить сыр, готовить деревенское масло, творог, сами будем печь хлеб. Наши гости могут участвовать во всех этих процессах и тем самым погружаться в фермерский быт. Упор мы сделаем и на кумысолечение, чтобы в одном месте можно было и полечиться, и отдохнуть, - рассказывает Туяна Бороева, директор этноагрофермы «Алтан».

Средства на открытие агрофермы, туркомплекса и живого уголка Туяна Бороева с мужем получили благодаря гранту от минсельхоза России.

- Мы обратились в минсельхоз Бурятии, думали подаваться на грант «Агростартап». И, учитывая наш опыт в туристической и фермерской деятельности, там же нам предложили написать бизнес-план на новый грантовый конкурс «Агротуризм». Писали мы проект почти два года, придумывали концепцию и просчитывали риски. И в 2022 году после защиты в минсельхозе России, нам сообщили что мы выиграли! А это 10 млн рублей, при обязательном софинансировании в 25%, - делится Туяна Бороева.

За два года были построены туркомплекс на пять благоустроенных юрт, беседки, игровая зона, юрта-музей, приобретены трактор, квадроцикл и палатка.

Грантовый конкурс «Агротуризм» проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».


Фото: минсельхоз Бурятии

Все новости

Жители Бурятии могут выиграть 3 миллиона рублей
21.05.2024 в 16:43
В Бурятии женщина ответит за выходки 13-летнего сына
21.05.2024 в 16:37
«Демография» совершенствует службу занятости
21.05.2024 в 16:37
В Бурятии бизнесмена будут судить за смерть работника
21.05.2024 в 16:25
Тонны клубники доставляют в Бурятию с нарушениями
21.05.2024 в 15:48
Жительница Бурятии с помощью господдержки открыла агроферму
21.05.2024 в 15:46
В Улан-Удэ стартовали работы по проекту «Народный бюджет-2024»
21.05.2024 в 15:44
В Бурятии пройдет проверка по инциденту с выпавшем из окна ребенком
21.05.2024 в 15:21
В Улан-Удэ мошенники обманывают таксистов
21.05.2024 в 14:55
В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка
21.05.2024 в 14:53
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Роспотребнадзор Бурятии приглашает туроператоров и владельцев гостиниц на онлайн-семинар
На нем расскажут об обязательных требованиях при предоставлении туристских услуг
21.05.2024 в 13:39
Модернизация Большереченского рыбоводного завода восстановит популяцию байкальского омуля
После реконструкции завод увеличит выпуск личинок омуля с 0,7-0,8 млрд до одного миллиарда штук в год
21.05.2024 в 10:26
Современное картофелехранилище открылось в Бурятии при поддержке Гарантийного фонда (центра «Мой бизнес») «От проектирования до его строительства»
Оно оснащено современным оборудованием с компьютерным управлением
20.05.2024 в 11:38
Предприниматели Бурятии получат гранты на развития турбизнеса
До 20 июня нужно успеть подать заявку
17.05.2024 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru