Экономика и бизнес 24.05.2024 в 11:54

Фермерам Бурятии выделят субсидию на откорм крупного рогатого скота

Она покроет расходы на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фермерам Бурятии выделят субсидию на откорм крупного рогатого скота

Накануне в минсельхозе Бурятии объявили о новой субсидии для фермеров. Новая субсидия возмещает часть затрат на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой.

За каждый килограмм свыше 420 кг живого веса фермеры будут получать по 500 рублей дополнительно. То есть, приведя на убойный пункт, например, бычка, возрастом 18 месяцев и весом 450 кг., фермер получит помимо от основной выручки, еще 15 тыс. рублей.

- Мы взяли курс на более эффективное животноводство. Новый вид государственной поддержки поможет заниматься откормом скота. Это позволит нашим сельхозтоваропроизводителям ускорить производство продукции и увеличить рентабельность. Достигнуть веса свыше 420 кг за 2 года невозможно без интенсивного откорма скота, - рассказывает начальник отдела животноводства минсельхоза РБ Андрей Попов.

Реализовать мясо фермеры могут в предприятия общественного питания, социальные учреждения или частным лицам. В этом вопросе у них полная свобода, но при главном условии - забой должен производиться только на убойных пунктах, где должны выдать акт забоя КРС. Затем, акт забоя вместе с актом снятия и постановки на учет, отчетом о движении скота, отчетом 15 АПК прикрепляются к системе «Электронный бюджет» через «Госуслуги». После проверки документов, где каждый пользователь сможет внести все коррективы в течении двух дней, субсидия перечисляется заявителю.

Подать заявление на субсидирование затрат на откорм скота можно ежеквартально.


Фото: Номер один

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