Глава Минфина Силуанов рассказал об изменениях в налоговом законодательстве

В Госдуме РФ прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства, где выступил министр финансов России Антон Силуанов.Глава Минфина рассказал, какие предложения по совершенствованию налогового законодательства подготовило правительство, пишет «Коммерсантъ».- Ставки НДС повышаться не будут, их рост может привести к разгону инфляции.- Рост налогов затронет тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Изменения не должны коснуться подавляющего большинства граждан.- Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года.- Доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.- Министерство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ, чтобы налоговая система была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями.- Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. Это будет стимулировать граждан к формированию сбережений.- Минфин поддержал идею сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции.- В выигрыше должны оказаться имеющие невысокие доходы семьи с двумя и более детьми. По ним будет предложен вычет НДФЛ.- Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены.- Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества.- Необходимо донастроить порог годовой выручки для освобождения малых предприятий от НДС, в странах ЕАЭС он значительно ниже.- Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.- Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены.- Предложения бизнеса по изменениям в налоговой системе России могут быть использованы при подготовке законодательных инициатив Минфина.- Поддержка должна оказываться тем, кто не прячет прибыль в офшорах, направляет ее на расширение производства, инновации.Фото: «Номер один»