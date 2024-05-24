Экономика и бизнес 24.05.2024 в 10:24
Глава Минфина Силуанов рассказал об изменениях в налоговом законодательстве
Текст: Иван Иванов
В Госдуме РФ прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства, где выступил министр финансов России Антон Силуанов.
Глава Минфина рассказал, какие предложения по совершенствованию налогового законодательства подготовило правительство, пишет «Коммерсантъ».
- Ставки НДС повышаться не будут, их рост может привести к разгону инфляции.
- Рост налогов затронет тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Изменения не должны коснуться подавляющего большинства граждан.
- Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года.
- Доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.
- Министерство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ, чтобы налоговая система была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями.
- Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. Это будет стимулировать граждан к формированию сбережений.
- Минфин поддержал идею сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции.
- В выигрыше должны оказаться имеющие невысокие доходы семьи с двумя и более детьми. По ним будет предложен вычет НДФЛ.
- Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены.
- Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества.
- Необходимо донастроить порог годовой выручки для освобождения малых предприятий от НДС, в странах ЕАЭС он значительно ниже.
- Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.
- Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены.
- Предложения бизнеса по изменениям в налоговой системе России могут быть использованы при подготовке законодательных инициатив Минфина.
- Поддержка должна оказываться тем, кто не прячет прибыль в офшорах, направляет ее на расширение производства, инновации.
Фото: «Номер один»
Глава Минфина рассказал, какие предложения по совершенствованию налогового законодательства подготовило правительство, пишет «Коммерсантъ».
- Ставки НДС повышаться не будут, их рост может привести к разгону инфляции.
- Рост налогов затронет тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Изменения не должны коснуться подавляющего большинства граждан.
- Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года.
- Доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.
- Министерство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ, чтобы налоговая система была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями.
- Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. Это будет стимулировать граждан к формированию сбережений.
- Минфин поддержал идею сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции.
- В выигрыше должны оказаться имеющие невысокие доходы семьи с двумя и более детьми. По ним будет предложен вычет НДФЛ.
- Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены.
- Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества.
- Необходимо донастроить порог годовой выручки для освобождения малых предприятий от НДС, в странах ЕАЭС он значительно ниже.
- Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.
- Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены.
- Предложения бизнеса по изменениям в налоговой системе России могут быть использованы при подготовке законодательных инициатив Минфина.
- Поддержка должна оказываться тем, кто не прячет прибыль в офшорах, направляет ее на расширение производства, инновации.
Фото: «Номер один»
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