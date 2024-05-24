Экономика и бизнес 24.05.2024 в 10:24

Глава Минфина Силуанов рассказал об изменениях в налоговом законодательстве

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Текст: Иван Иванов
Глава Минфина Силуанов рассказал об изменениях в налоговом законодательстве
В Госдуме РФ прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства, где выступил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина рассказал, какие предложения по совершенствованию налогового законодательства подготовило правительство, пишет «Коммерсантъ».

- Ставки НДС повышаться не будут, их рост может привести к разгону инфляции.

- Рост налогов затронет тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Изменения не должны коснуться подавляющего большинства граждан.

- Основные параметры справедливой налоговой системы России должны быть зафиксированы до 2030 года.

- Доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.

- Министерство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ, чтобы налоговая система была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями.

- Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. Это будет стимулировать граждан к формированию сбережений.

- Минфин поддержал идею сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции.

- В выигрыше должны оказаться имеющие невысокие доходы семьи с двумя и более детьми. По ним будет предложен вычет НДФЛ.

- Инвестиционные вычеты для вложений российских компаний в высокотехнологичные производства будут увеличены.

- Российским регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящего имущества.

- Необходимо донастроить порог годовой выручки для освобождения малых предприятий от НДС, в странах ЕАЭС он значительно ниже.

- Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.

- Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены.

- Предложения бизнеса по изменениям в налоговой системе России могут быть использованы при подготовке законодательных инициатив Минфина.

- Поддержка должна оказываться тем, кто не прячет прибыль в офшорах, направляет ее на расширение производства, инновации.

Фото: «Номер один»
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