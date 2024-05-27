Экономика и бизнес 27.05.2024 в 11:55

В Бурятии будут добывать перлит

В России этот ресурс сейчас не добывают, он полностью импортируется
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут добывать перлит
Глава Бурятии Алексей Цыденов и директор ООО «Деко минералс СНГ» Михаил Платонов договорились о реализации инвестиционного проекта по освоению Мухор-Талинского месторождения перлита и цеолита в Заиграевском районе. Предполагаемые затраты по инвестиционному проекту составят около 500 млн. рублей. Планируется построить фабрику общей площадью 4000 кв.м., создать порядка 50 рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, соответствующее соглашение было подписано на международном форуме «Россия» на ВДНХ в рамках Дней Дальнего Востока и Арктики, которые проходят с 24 по 25 мая.

- Перлит используется как в строительных смесях, так и как фильтрующий элемент в производстве продовольствия, очистке различных масел, производстве сахара и других. На сегодня это стопроцентный импорт для всей Российской Федерации. Сейчас это будет импортзамещение. С одной стороны – это бизнес-проект, а с другой стороны – проект, отвечающий за национальную безопасность, продовольственную безопасность России. Мы рады, что этот важный проект будет реализовываться в Бурятии, - отметил Алексей Цыденов.

ООО «Деко Минералс СНГ» на сегодняшний день является единственным производителем высококачественных адсорбентов, реагентов для нейтрализации жирных кислот в России и в странах СНГ. Ранее компания закупала перлит из Армении с Арагацкого месторождения. Учитывая политическую обстановку и повышение мировой цены, руководством принято решение заняться разработкой и освоением крупнейшего месторождения перлита и цеолита в России - Мухор-Талинского. В апреле 2024 года технический директор компании посетил месторождение. Специалисты изучили образцы из Заигревского района. Проведенные испытания в лабораториях ООО «Деко Минералс СНГ» показали хорошие результаты.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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