В Улан-Удэ фермеры продают саженцы, рассаду и цветы

Весь май и июнь во всех районах республики и трех рынках г. Улан-Удэ работает ярмарка выходного дня «Наш сад-огород» (возрастное ограничение 0+).



- Там можно приобрести семена, рассаду овощей, цветов, саженцы, удобрения и садовый инвентарь. Фермеры и дачники каждый выходной день привозят овощи, мед, рыбу, мясные полуфабрикаты, колбасы, замороженную ягоду, - рассказали в минсельхозе Бурятии.

Ярмарка работает на рынках «Стимул», возле ТК «Крестьянский», возле ТЦ «Центральный» в городе Улан-Удэ. Кроме того, на отдельных рынках (в Улан-Удэ - это рынок Крестьянский) можно будет купить кур, кроликов, цыплят и уток.

В районах республики ярмарки проходят в специально отведенных местах.









Фото: Номер один