Экономика и бизнес 27.05.2024 в 12:19

В Улан-Удэ фермеры продают саженцы, рассаду и цветы

Все можно купить на ярмарке выходного дня «Наш сад-огород»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ фермеры продают саженцы, рассаду и цветы

Весь май и июнь во всех районах республики и трех рынках г. Улан-Удэ работает ярмарка выходного дня «Наш сад-огород» (возрастное ограничение 0+).

- Там можно приобрести семена, рассаду овощей, цветов, саженцы, удобрения и садовый инвентарь. Фермеры и дачники каждый выходной день привозят овощи, мед, рыбу, мясные полуфабрикаты, колбасы, замороженную ягоду, - рассказали в минсельхозе Бурятии.

Ярмарка работает на рынках «Стимул», возле ТК «Крестьянский», возле ТЦ «Центральный» в городе Улан-Удэ. Кроме того, на отдельных рынках (в  Улан-Удэ - это рынок Крестьянский) можно будет купить кур, кроликов, цыплят и уток.

В районах республики ярмарки проходят в специально отведенных местах.



Фото: Номер один

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