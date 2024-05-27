Экономика и бизнес 27.05.2024 в 12:19
В Улан-Удэ фермеры продают саженцы, рассаду и цветы
Все можно купить на ярмарке выходного дня «Наш сад-огород»
Весь май и июнь во всех районах республики и трех рынках г. Улан-Удэ работает ярмарка выходного дня «Наш сад-огород» (возрастное ограничение 0+).
- Там можно приобрести семена, рассаду овощей, цветов, саженцы, удобрения и садовый инвентарь. Фермеры и дачники каждый выходной день привозят овощи, мед, рыбу, мясные полуфабрикаты, колбасы, замороженную ягоду, - рассказали в минсельхозе Бурятии.
Ярмарка работает на рынках «Стимул», возле ТК «Крестьянский», возле ТЦ «Центральный» в городе Улан-Удэ. Кроме того, на отдельных рынках (в Улан-Удэ - это рынок Крестьянский) можно будет купить кур, кроликов, цыплят и уток.
В районах республики ярмарки проходят в специально отведенных местах.
Фото: Номер один