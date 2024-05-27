В Закаменском районе обновят 22 километра региональной дороги

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональной дороге Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией обновят 22 километра. Работы идут на двух участках с 250 по 260 км и с 260 по 272 км. Ввод первого участка в эксплуатацию планируется в 2025 году, второй введут в 2024 году, сообщили в минтрансе Бурятии.

На участке 260-272 км дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией идет завершающий этап ремонтных работ. Дорожники продолжают укладку верхнего слоя асфальта, устанавливают барьерное ограждение, укладывают бордюрный камень. На сегодняшний день объект готов на 75%.



На участке с 250 по 260 км работы стартовали только в этом году. В настоящее время подрядчик частично фрезерует старый асфальт и отсыпает земполотно.



- Дорога в местности Тужин вызывала нарекания у автомобилистов, после дождя на ней образовывались глубокие колеи и лужи. Будут отремонтированы дорожное полотно, три водопропускных трубы, уложено асфальтобетонное покрытие и устроена площадка для остановки транспорта, - рассказал Владимир Соснин, руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор».

На сегодня отремонтированы 14 километров автодороги на подъезде к городу Закаменск с 272 по 286 км. Кроме того, в селе Михайловка ремонтируют мост через реку Джида.





Фото: Минтранс РБ