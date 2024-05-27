Экономика и бизнес 27.05.2024 в 14:02

В Закаменском районе обновят 22 километра региональной дороги

Участок находится на маршруте Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе обновят 22 километра региональной дороги

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональной дороге Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией обновят 22 километра. Работы идут на двух участках с 250 по 260 км и с 260 по 272 км. Ввод первого участка в эксплуатацию планируется в 2025 году, второй введут в 2024 году, сообщили в минтрансе Бурятии.

На участке 260-272 км дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией идет завершающий этап ремонтных работ. Дорожники продолжают укладку верхнего слоя асфальта, устанавливают барьерное ограждение, укладывают бордюрный камень. На сегодняшний день объект готов на 75%.

На участке с 250 по 260 км работы стартовали только в этом году. В настоящее время подрядчик частично фрезерует старый асфальт и отсыпает земполотно.

- Дорога в местности Тужин вызывала нарекания у автомобилистов, после дождя на ней образовывались глубокие колеи и лужи. Будут отремонтированы дорожное полотно, три водопропускных трубы, уложено асфальтобетонное покрытие и устроена площадка для остановки транспорта, - рассказал Владимир Соснин, руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор».

На сегодня отремонтированы 14 километров автодороги на подъезде к городу Закаменск с 272 по 286 км. Кроме того, в селе Михайловка ремонтируют мост через реку Джида.


Фото: Минтранс РБ

Все новости

В гонке за прибылью жительница Бурятии потеряла 820 тысяч
27.05.2024 в 15:06
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
27.05.2024 в 14:44
В Бурятии водитель фуры чудом выжил в страшном ДТП
27.05.2024 в 14:43
В Монголии правящая партия выдвинула на парламентские выборы 13 граждан с российским образованием
27.05.2024 в 14:35
У жителя Бурятии обнаружили склад оружия
27.05.2024 в 14:27
Педагог из Бурятии стала победителем Всероссийского конкурса учителей по обществознанию
27.05.2024 в 14:13
В Закаменском районе обновят 22 километра региональной дороги
27.05.2024 в 14:02
В Улан-Удэ утвердили эмблему для празднования Дня города
27.05.2024 в 13:52
Экологические акции «Чистый четверг» будут проводить в Улан-Удэ до конца лета
27.05.2024 в 13:47
Ночью из-за печи в Бурятии сгорело две бани
27.05.2024 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В Улан-Удэ фермеры продают саженцы, рассаду и цветы
Все можно купить на ярмарке выходного дня «Наш сад-огород»
27.05.2024 в 12:19
В Бурятии будут добывать перлит
В России этот ресурс сейчас не добывают, он полностью импортируется
27.05.2024 в 11:55
Предприниматели Бурятии отметили свой профессиональный праздник
Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства заняты более 120 тысяч человек
24.05.2024 в 17:35
Почти десять тысяч туристов посетили Тункинский национальный парк на майских праздниках
Нацпарк активно готовится к старту туристического сезона
24.05.2024 в 17:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru