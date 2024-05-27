Экономика и бизнес 27.05.2024 в 16:44

Более 2 тысяч пассажиров воспользовались услугами прямого рейса Казань-Улан-Удэ-Казань

Регулярные перелеты выполняются два раза в неделю по вторникам и субботам
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 2 тысяч пассажиров воспользовались услугами прямого рейса Казань-Улан-Удэ-Казань

4 мая стартовала полетная программа по направлению Казань-Улан-Удэ-Казань. Меньше чем за месяц авиакомпания «Nordwind» перевезла 2254 пассажира

Как говорят эксперты, путешественники выбирают Казань и Улан-Удэ не только в туристических целях, они также пользуются воздушными гаванями двух столиц в качестве хабов для перелетов в другие города и страны.

- Благодаря прямому рейсу я снова окунулась в совершенно необычный мир. Я уже была в Бурятии ранее, меня манил Байкал, республика – как центр российского буддизма, тогда мне пришлось лететь из Казани в Улан-Удэ с пересадками через Москву, это потеря времени и усталость, они значительно сказываются на качестве путешествия. Прямой рейс – это большой подарок для жителей двух республик, - рассказала блогер, жительница Казани Марина Фунтикова.

Напомним, данный рейс вошел в список субсидированных маршрутов Росавиации. Регулярные перелеты выполняются два раза в неделю на комфортабельных ВС Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

На сегодняшний день средняя загрузка одного рейса составляет более 85%. Также благодаря открытию данного направления жители Бурятии могут летать в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ и Калининград с пересадкой в Казани.

На сегодняшний день выполнено 7 рейсов. Бронирование билетов доступно на сайте перевозчика https://nordwindairlines.ru/ru.

 

Фото: аэропорт "Байкал"

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