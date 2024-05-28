Забайкальское горнорудное предприятие ищет сотрудников

Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) открыло вакансию для водителя автомобиля (бортовой, автоцистерна-водовоз, пассажирский). Предлагаемая зарплата составляет от 120 до 146 тысяч рублей.От соискателя вакансии требуется опыт работы не менее 3 лет, умение управлять автомобилем в условиях карьеров, а также умение самостоятельно устранять небольшие неисправности.Еще одна вакансия на предприятии открыта для машиниста бульдозера. Ему предлагают на руки от 160 до 186 тысяч рублей. Требуемый опыт работы составляет от 3 лет.Кроме «белой» зарплаты кандидатам предоставляется проживание и питание за счет работодателя, а также соцпакет. Отметим, речь идет о работе вахтовым методом на производственном участке предприятия на севере Бурятии.Напомним, Забайкальское горнорудное предприятие добывает нефрит на Кавоктинском месторождении в Баунтовском районе.Фото: «Номер один»