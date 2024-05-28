Экономика и бизнес 28.05.2024 в 11:46
Забайкальское горнорудное предприятие ищет сотрудников
На предприятии открыты вакансии для водителя и бульдозериста
Текст: Иван Иванов
Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) открыло вакансию для водителя автомобиля (бортовой, автоцистерна-водовоз, пассажирский). Предлагаемая зарплата составляет от 120 до 146 тысяч рублей.
От соискателя вакансии требуется опыт работы не менее 3 лет, умение управлять автомобилем в условиях карьеров, а также умение самостоятельно устранять небольшие неисправности.
Еще одна вакансия на предприятии открыта для машиниста бульдозера. Ему предлагают на руки от 160 до 186 тысяч рублей. Требуемый опыт работы составляет от 3 лет.
Кроме «белой» зарплаты кандидатам предоставляется проживание и питание за счет работодателя, а также соцпакет. Отметим, речь идет о работе вахтовым методом на производственном участке предприятия на севере Бурятии.
Напомним, Забайкальское горнорудное предприятие добывает нефрит на Кавоктинском месторождении в Баунтовском районе.
Фото: «Номер один»
От соискателя вакансии требуется опыт работы не менее 3 лет, умение управлять автомобилем в условиях карьеров, а также умение самостоятельно устранять небольшие неисправности.
Еще одна вакансия на предприятии открыта для машиниста бульдозера. Ему предлагают на руки от 160 до 186 тысяч рублей. Требуемый опыт работы составляет от 3 лет.
Кроме «белой» зарплаты кандидатам предоставляется проживание и питание за счет работодателя, а также соцпакет. Отметим, речь идет о работе вахтовым методом на производственном участке предприятия на севере Бурятии.
Напомним, Забайкальское горнорудное предприятие добывает нефрит на Кавоктинском месторождении в Баунтовском районе.
Фото: «Номер один»
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