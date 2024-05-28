Экономика и бизнес 28.05.2024 в 12:55

Предприниматели Бурятии могут найти партнеров из Узбекистана

Для этого в телеграме создали специальную группу
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Текст: Иван Иванов
Предприниматели Бурятии могут найти партнеров из Узбекистана
Глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана и приглашает предпринимателей республики вступить в новую бизнес-группу в телеграме - биржу деловых контактов в формате В2В и В2G с предпринимателями этой страны. Данный формат предназначен для максимально использования возможностей нетворкинга форума.

Биржа - площадка реальных деловых контактов. На данный момент сейчас там уже более 700 контактов - это руководители и владельцы крупных компаний, которые непосредственно принимают решения для заключения новых договоров.

Для наибольшей эффективности предусмотрен следующий алгоритм действий:

1. Зарегистрироваться на площадке биржи https://t.me/+kuBA1schsvZjOGQy

2. Разместить информацию о себе в соответствующем разделе (можно презентацию, свое фото, чтобы вас могли найти заинтересованные партнеры).

«Вступайте в группу уже сейчас, там вы точно найдете надежных деловых партнеров и выйдите на новый уровень», - призывают предпринимателей в Центре поддержки экспорта Бурятии.

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: Центр поддержки экспорта
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