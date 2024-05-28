Экономика и бизнес 28.05.2024 в 15:07
«Пятёрочка» подтвердила свое желание зайти в Бурятию
Однако конкретные сроки появления в республике федеральной сети пока не известны
Текст: Андрей Константинов
Торговая сеть «Пятёрочка» намерена начать операционную деятельность в Бурятии, сообщил в понедельник заместитель ее коммерческого директора (территория Восток) Алексей Иванов.
«Сейчас рассматриваем выход в Бурятию, подыскиваем контрагентов, в том числе из Иркутской области и Забайкалья», - передает его слова агентство «Интерфакс».
Иванов также сообщил, что в Иркутске «Пятёрочка» подбирает площадку под распределительный центр, который будет работать с большой территорией восточнее Иркутской области. Это, по словам Иванова, перспектива 2026 года.
Напомним, в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев и республиканские предприниматели провели встречу с представителем федеральной торговой сети «Пятёрочка» Екатериной Гавриловой.
«Обсудили перспективы развития в нашем регионе и взаимодействие федеральной сети с местными производителями. Руководство «Пятерочки» рассматривает открытие торговых точек в формате «магазин у дома» не только в Улан-Удэ, но и в других крупных населённых пунктах Бурятии. Уверен, что открытие магазинов федеральной сети расширит выбор товаров и услуг для населения и повысит качество жизни наших жителей», - заявил тогда по итогам встречи глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев.
Сеть «Пятёрочка» входит в X5 Group. В группу также входят сети «Перекрёсток», «Чижик», «Красный Яр» и «Слата».
«Сейчас рассматриваем выход в Бурятию, подыскиваем контрагентов, в том числе из Иркутской области и Забайкалья», - передает его слова агентство «Интерфакс».
Иванов также сообщил, что в Иркутске «Пятёрочка» подбирает площадку под распределительный центр, который будет работать с большой территорией восточнее Иркутской области. Это, по словам Иванова, перспектива 2026 года.
Напомним, в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев и республиканские предприниматели провели встречу с представителем федеральной торговой сети «Пятёрочка» Екатериной Гавриловой.
«Обсудили перспективы развития в нашем регионе и взаимодействие федеральной сети с местными производителями. Руководство «Пятерочки» рассматривает открытие торговых точек в формате «магазин у дома» не только в Улан-Удэ, но и в других крупных населённых пунктах Бурятии. Уверен, что открытие магазинов федеральной сети расширит выбор товаров и услуг для населения и повысит качество жизни наших жителей», - заявил тогда по итогам встречи глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев.
Сеть «Пятёрочка» входит в X5 Group. В группу также входят сети «Перекрёсток», «Чижик», «Красный Яр» и «Слата».
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