Экономика и бизнес 02.06.2024 в 12:11

Монголия построила железную дорогу в китайский порт

Растущей экономике страны потребовалось увеличение логистических мощностей  
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Текст: Иван Иванов
Монголия построила железную дорогу в китайский порт

В Монголии завершилось строительство железной дороги протяженностью 6,9 км, соединяющей монгольский порт Шивээхурэн с китайским портом Сэхээ. Об этом сообщило информационное агентство «Монцамэ». С помощью этой дороги власти смогут отказаться от использования грузовиков для перевалки угля, используя более экологичный железнодорожный транспорт.  

Соединение порта Шивээхурэн-Сэхээ железной дороги стало началом западной вертикальной железной дороги Шивээхүрэн-Нарийнсухайт-Арцсуурь, которая является трансграничной железной дорогой «экономического коридора Монголия-Россия-КНР».  

За счет строительства базовой структуры портовой ЖД Шивээхурэн-Сэхээ протяженностью 6,9 км будет открыт новый погранпереход для экспорта горнодобывающей продукции с месторождения Нарийнсухайт железнодорожным транспортом, а пропускная способность порта будет увеличена на 10 млн тонн.

Министерство дорожно-транспортного развития сообщило, что стоимость перевозок будет снижена, улучшится экология, а также созданы благоприятные условия для увеличения экспорта.  

Для Монголии критически важно наращивать пропускные мощности железных дорог в связи с ростом экономики. За 2023 год рост ВВП Монголии составил более 7% по сравнению с 5% за весь 2022 год. Такой рост обусловлен увеличением темпов горнодобывающей промышленности куда западные страны и Китай ежегодно вкладывают значительные средства с целью поддержки монгольской экономики.

Фото: Pixabay.com

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