Экономика и бизнес 03.06.2024 в 17:43

Газопровод через Монголию споткнулся об низкую цену

Китай потребовал поставлять газ по внутренним ценам России
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Текст: Иван Иванов
Газопровод через Монголию споткнулся об низкую цену

Российские власти не смогли договориться с председателем КНР Си Цзиньпином о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» (который проляжет через территорию Бурятии и Монголии) во время своего недавнего визита в Пекин.

Британская газета «Financial Times» (FT) со ссылкой на источники пишет, что России не удается заключить с Китаем крупную сделку по газопроводу «Сила Сибири-2». Об этом сообщает «Коммерсант».

Причина неудачных переговоров - требования китайской стороны о покупке природного газа по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке РФ.

Кроме того, российскую сторону не устраивает тот факт, что Китай готов взять обязательство покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд куб. м газа.

В МИД КНР после публикации FT заявили, что китайская сторона готова взаимодействовать с Россией для реализации «этого важного консенсуса».

«Сила Сибири-2» — совместный проект российского «Газпрома» и китайской CNPC. Газопровод должен будет проходить через территории Монголии. Его протяженность составит 6,7 тыс. км.


Фото: скриншот видео, правительство РФ

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