Аграрии Бурятии засеяли «114 тысяч футбольных полей»

Сельхозпредприятия республики на сегодняшний день выполнили план по весеннему севу на 56,4 %. Общая площадь посева составила 78,9 тыс. га – это примерно «114 тысяч футбольных полей для международных матчей», сообщили в минсельхозе Бурятии.

Зерновыми культурами, а это пшеница, овес, ячмень, тритикале, рожь, горох, гречиха, высеяна площадь в 54,3 тыс. га – 71,5% от плана.

По величине засеянной площади зерновых лидируют Тарбагатайский, Мухоршибирский и Бичурский районы.

- Площадь посадки картофеля составила 8 тыс. га – 114 процентов от плана. Лидерами стали Иволгинский район, Бичурский район, Заиграевский районы. Овощные культуры посажены на площади 935 га – 72 процентов от плана, опережаем на 14 процентов. Лидерами по площади сева стали Иволгинский, Заиграевский, Прибайкальский районы, - уточнили в министерстве.

Что касается кормовых культур, то тут только приступили к посеву, всего посеяно 1,6 га – 3% от плана, сев будет продолжаться почти до конца июня.

Также продолжается посев масличных культур в Джидинском, Заиграевском, Мухоршибирском и Тарбагатайском районах. Засеяно 2,89 тыс. га (89,2% от плана) – в том числе 1,24 тыс. га рапса и 1,65 тыс. га льна.

Как отмечают в минсельхозе Бурятии, весенние полевые работы в этом году планируется завершить раньше, чем в прошлом. Обновленная сельскохозяйственная техника позволит успешно завершить полевые работы.

В этом году на поля вышли 2160 единиц тракторов, посевных комплексов и различные виды навесной почвообрабатывающей техники. С начала года аграриями уже приобретено 8 энергонасыщенных тракторов и 3 зерноуборочных комбайна.



Напомним, в 2024 году в Республике Бурятия планируется засеять 139,9 тыс. га пашни и земель сельхозназначения, что выше уровня прошлого года на 21,2 тыс. га или 17,8%.

Фото: Номер один