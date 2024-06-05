Бурятия будет развивать туризм вместе с крупнейшим туристским холдингом из Китая

Накануне, во вторник, 4 июня, был заключен меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между министерством туризма Бурятии в лице министра туризма Алдара Доржиева и компанией «China Hong Kong International Travel Co., Ltd. (КНР) в лице генерального директора Юй Чжихай.

Соглашение стало одним из итогов визита главы Бурятии Алексея Цыденова в Пекин.

- В апреле 2024 года во время официального визита главы Бурятии в Пекин состоялась презентация туристического потенциала республики. Бурятия, туристические маршруты по Байкалу, наши уникальные природные объекты, богатая история и культура народов, проживающих в республике, вызвали значительный интерес у китайских партнёров. Во время посещения Бурятии они убедились в этом и готовы продолжить развитие партнерских отношений, – отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.





Меморандум устанавливает партнерские отношения и долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в продвижении и реализации проектов по созданию туристической инфраструктуры в Бурятии (отели, причалы, яхтенные клубы и так далее).

Сотрудничество с холдингом также планируется в разработке приоритетных инвестиционных проектов и создание условий для развития туризма на территории села Выдрино Кабанского района (32 га на территории бывшей исправительной колонии).

Кроме того, соглашение предусматривает возможность организации регулярных пассажирских авиаперевозок китайскими авиакомпаниями между г. Улан-Удэ и городами КНР.

Стороны будут совместно организовывать и участвовать в туристических выставках, форумах, семинарах, взаимодействовать с туристическими организациями и экспертным сообществом, предоставлять и обмениваться информацией. Срок действия документа - 5 лет.

China Tourism Group (CTG) — это китайский государственный многопрофильный холдинг, который занимается выездным, внутренним и деловым туризмом, морскими круизами, инвестициями, финансовыми услугами, розничной торговлей, транспортными услугами, гостиничным бизнесом и недвижимостью. В 2022 году в состав группы входило 655 дочерних компаний. Ежегодно CTG принимает более 50 миллионов туристов.

Фото: министерство туризма РБ